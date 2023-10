Tredicenni armati di coltello rapinano lo zaino a un coetaneo

Li hanno aspettati all’uscita da una pizzeria e, poi, noncuranti delle persone presenti, con una freddezza estrema, hanno estratto un coltello e minacciato tre ragazzini per avere i loro soldi. I presunti autori di questa rapina, che ha scosso Minerbio, sarebbero due giovanissimi italiani di età compresa fra i 13 e i 14 anni. Vittime di questa brutta vicenda un gruppetto di coetanei del paese. Questi, poco più che bambini, erano usciti presto venerdì sera per passare una serata spensierata in pizzeria in via della Repubblica.

Finito di mangiare, i giovanissimi si sono diretti verso l’uscita, pronti per fare rientro a casa. Mai avrebbero pensato che ad aspettarli ci fosse un fine serata da incubo. Sull’uscio, infatti, uno dei 13enni è stato avvicinato, sotto gli occhi sbigottiti degli amici, da un ragazzino. "Bella la tua felpa, dammela", avrebbe detto dapprima poi, con tono minaccioso, le richieste del presunto baby rapinatore si sarebbero fatte più insistenti: "Voglio le tue cose, il tuo portafoglio. Anzi dammi direttamente il tuo zaino e il cellulare". In quel momento, alle spalle del giovane criminale, sarebbe apparso un altro ragazzino, il complice. Il 13enne non ha inizialmente consegnato i suoi effetti personali, ma a un certo punto il rapinatore ha estratto dalla tasca un coltello e ha ribadito l’intimazione: "Dammi le tue cose o finisce male". Il giovanissimo allora ha obbedito e i rapinatori si sono dati alla fuga per le vie del paese. Le vittime hanno chiamato i genitori e, poi, le forze dell’ordine. Le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Molinella hanno sentito i ragazzini derubati e visionato le telecamere della zona. Le indagini sono proseguite tutta la notte fino a che, nella giornata di ieri, sono stati rintracciati e identificato i due presunti responsabili, incensurati. Vista l’età, i due non sono imputabili, ma saranno segnalati alla Procura dei Minorenni.

Zoe Pederzini