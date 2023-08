TrediciThirteen, in mostra le opere di 120 maestri d’arte

L’evento culturale più importante che precede e caratterizza il Settembre Castellano 2023 è certamente la mostra internazionale “TrediciThirteen”, allestita allo Studio d’Arte FC in via Tanari 1445b a cura dell’artista castellana Anna Boschi Cermasi, a ricordo dell’artista americano Ray Johnson, padre del network della Mail Art. Ben 120 artisti da tutto il mondo espongono le loro opere di Poesia VisivaVisual Poetry e Arte PostaleMail Art in questa prestigiosa e interessante iniziativa, che ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale. L’esposizione si può visitare fino al 20 settembre, nei seguenti orari: dal martedì al venerdì ore 17,30-19,30 - sabato e domenica su appuntamento telefonando al 339 3820387. Lunedì chiuso.