Trekking archivistici. La storia a piedi o in sella

Scoprire i grandi temi della storia bolognese attraverso escursioni a piedi o in bicicletta tra gli archivi cittadini. Si apre domani Trekking archivistici, che nel primo dei sei appuntamenti previsti, Memorie del ‘44 a Bologna: arte, architettura e archivi porterà i partecipanti in giro in bicicletta, attraverso varie tappe. Ritrovo alle 9 alla sede dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna in viale Aldo Moro 50, per vedere i cartoni disegnati nel 1946 dall’artista bolognese Ilario Rossi, in preparazione dell’affresco sull’Eccidio di Marzabotto che fu poi realizzato nella palazzina in Montagnola, l’ex padiglione della Direttissima Bologna-Firenze ed ex Casa del Partigiano, oggi sede delle scuole Giaccaglia-Betti, ovvero la seconda tappa. Da qui si prosegue verso Porta Lame, dove ci sono le celebri statue dei partigiani, opera dello scultore Minguzzi.

’Donne e gravidanza. Dalla gestazione alla nascita: la professionalizzazione dell’ostetrica’ è il titolo del trekking di sabato 29, con ritrovo all’Archivio storico comunale in via Tartini. Dal punto di vista della professionalizzazione della figura dell’ostetrica, la nostra città rappresenta un’esperienza eccezionale, che viene raccontata in tre tappe e si potranno osservare anche gli edifici di pertinenza e gli oggetti che le ostetriche usavano per la loro professione, in sinergia tra le scienze naturali e le scienze umane. Sabato 5 aprile alle 9,30 si scoprono gli Archivi resistenti, partendo dall’Istituto Gramsci. Il trekking ricostruisce i fatti accaduti a Bologna nei mesi che intercorrono tra il marzo 1943 e il 21 aprile 1945, attraverso i documenti conservati nei più significativi archivi della Resistenza bolognese. Focus specifici riguarderanno gli scioperi del marzo ’43 e ’44 presso la Camera del Lavoro, nonché la correlazione tra lotta partigiana e partiti politici antifascisti presso la Fondazione Gramsci Emilia-Romagna. L’itinerario prosegue al sacrario dei partigiani di Piazza Nettuno dove lo sguardo si sposta alla memoria dei venti mesi di occupazione sedimentati negli spazi urbani del centro storico. Ultima tappa sarà l’Istituto storico Parri, dove sarà dedicato un approfondimento specifico alla liberazione della città.

Tre i percorsi di maggio: 80 anni di storia. Dalla Resistenza all’associazionismo femminile per celebrare l’ottantesimo anniversario della fondazione di UDI e Cif, che affondano le radici nell’organizzazione resistenziale dei Gruppi di Difesa delle Donna. Venerdì 9 maggio Fuori norma: voci di donne contro il sistema, alla riscoperta di testi, documenti, biografie di donne che hanno lottato per la propria identità e i propri diritti, confrontandosi e scontrandosi con dottrine, idee, convenzioni e pregiudizi. Il 23 maggio Momenti di memoria vissuta: la volontà di rinascere e di interagire per continuare a crescere nel futuro. Si chiude il 6 giugno con Caos all’Università! Scontri e rivolte studentesche dal medioevo all’età contemporanea. Info e prenotazioni su archividelpresente.org.

Benedetta Cucci