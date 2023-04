’Trekking col treno’ raddoppia In cammino 1.700 escursionisti

di Mariateresa Mastromarino

È tutto pronto per la 32ª edizione di ‘Trekking col treno’, la tradizionale rassegna di escursionismo bolognese, che va alla scoperta dei territori metropolitani, passando per le terre appenniniche, anche imolesi e modenesi. Con un programma di 43 escursioni, la prima sabato 8, la manifestazione è un’occasione che permette ai visitatori di conoscere ed esplorare i borghi storici e le bellezze dei paesaggi circostanti, raggiungibili in treno o in bus, grazie alla collaborazione con Trenitalia Tper, riflettendo sul concetto di turismo ecosostenibile.

L’edizione, coordinata da Territorio turistico Bologna-Modena e guidata da 30 volontari del Cai, terminerà il 17 dicembre. In totale, i partecipanti saranno circa 1.700, il doppio rispetto allo scorso anno. La capienza massima dei bus e dei treni che condurranno ai punti di trekking, infatti, è di 40 persone. Oltre alla maggior affluenza, c’è un’altra novità: per partecipare alle escursioni, che sono accessibili a tutti, si richiede una quota di 7 euro, che include due euro destinati alla raccolta fondi per il completamento, la pulitura, il recupero e la manutenzione del sentiero 063, percorribile durante la prima e l’ultima giornata di Trekking, per mostrare l’operato della raccolta, che donerà un nuovo volto al sentiero, che parte nella zona Sterlina di Lagaro, nel Comune di Castiglione dei Pepoli, e arriva alla Collina di Monteacuto Ragazza, frazione di Grizzana Morandi.

"Il sentiero è un po’ malconcio, infatti la prima escursione sarà un’avventura – dice Giorgio Trotter, referente Cai per il Trekking col treno –. La raccolta serve per investire e risolvere i problemi tecnici che ci sono sul terreno". Sono esclusi dal pagamento gli associati al Cai.

La rassegna insiste sul turismo slow e sostenibile: "In quest’edizione vengono meno le limitazioni applicate durante la pandemia – spiega Barbara Panzacchi, consigliera metropolitana delegata al turismo –. Non ci sono solo partecipanti nostrani, ma partecipano anche turisti stranieri e molti studenti". Il trekking è accessibile a tutti, e offre anche iniziative culturali: "L’iniziativa mostra l’attrattività del turismo slow ed esperenziale – continua Panzacchi – ma integra anche le altre attività che svolgiamo sul territorio, come i concerti o il Festival Crinali, che si svolge sull’Appennino con incursioni mirate all’interno dei percorsi". Tra le meraviglie naturali, attraverso la manifestazione si possono percorrere, a piedi o in bicicletta, i cammini più famosi delle nostre colline, come la Via degli Dei e la Via Mater Dei, includendo anche le colline di Varignana, nell’imolese.