Trekking, il 2023 comincia in movimento

In attesa della neve, che tutti stanno aspettando per poter dare il via alla stagione sciistica, l’anno nuovo parte con due appuntamenti originali, per gli amanti del vivere all’aria aperte.

E per chi, l’ultimo dell’anno, non è andato a letto troppo tardi. Ritrovo, infatti, alle 7 del mattino di domani, 1° gennaio, per "Alzati e Cammina", a Monteacuto delle Alpi, un borgo medievale in cima a un picco, frazione di Lizzano in Belvedere (Bo).

Un sacrificio - quello di alzarsi all’alba - che vale la pena perché non è cosa da tutti i giorni assistere al sorgere del sole fra le vette ancora avvolte dalla semioscurità. La magia dell’esperienza è data proprio dal fatto che la fine dell’anno appena trascorso si fonde in questi istanti con l’inizio di quello successivo. La passeggiata è adatta a tutti, purché equipaggiati con scarponi impermeabili da montagna e bastoncini. Si cammina per 8 chilometri lungo il percorso ad anello con un dislivello di 280 km. Il rientro è alle 12.30. Costo: 15 euro adulti, 6 euro sotto i 14 anni. Informazioni e prenotazione tel. 349.1655717. www.coopmadreselva.it

Non è finita. Al Corno alle Scale c’è un’altra esperienza di trekking in montagna. Si parte sempre domani alle 9.30 al parcheggio del Corno alle Scale. In base alle condizioni del terreno si deciderà all’ultimo momento se utilizzare, insieme ai bastoncini, le ciaspole, oppure scarponcini o doposci, ma con la suola a carrarmato. Dunque, occhio all’equipaggiamento, che deve essere consono alla prova. La passeggiata è comunque alla portata di tutti, si svolge su sentieri agevoli, ed è spettacolare perché attraversa praterie in alta quota, boschi di faggi, panorami appenninici e il Lago Scaffaiolo. Il rientro è alle 15, dopo una sosta per un pranzo montanaro in rifugio. Lunghezza: 10 chilometri con dislivello di 300 metri, per un cammino effettivo di circa 3 ore. Costo 20 euro (12 euro sotto i 14 anni) Prenotazione e info tel. 349.4653877 Info: www.coopmadreselva.it

Infine, sconfinando di poco nel modenese, a Fanano, chi vuole dormire un po’ più a lungo domenica mattina può scegliere la camminata senza ciaspole. Si parte alle 11. L’itinerario si svolge sul Sentiero Arancione di Fanano in bassa montagna (tra i 600 e i 900 metri circa). La camminata è facile, adatta a tutti, ma è importante avere scarponi invernali con suola a carrarmato, bastoncini da trekking (che si possono chiedere in anticipo alla guida), berretto, guanti, giacca a vento, uno spuntino al sacco. Si affrontano 8 chilometri con 300 m di dislivello, fra varie salite e discese. Il rientro intorno alle 14. Costo: 20 euro (escluso noleggio di attrezzatura). Info tel 348.6938044