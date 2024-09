Trekking sulle orme di cantanti. E dei teatri che non esistono più

8cento Aps, con il Museo civico del Risorgimento e il Comitato di Bologna dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, propone oggi il trekking urbano Virtuose cantanti nella Bologna dell’800 e dove trovarle. Si tratta di una passeggiata nel centro storico per riscoprire le cantanti vissute nell’Ottocento e famosi teatri del periodo oggi scomparsi. La narrazione è a cura di Maria Chiara Mazzi. La partenza è alle 17 in Piazza Minghetti. Fra le tappe: Teatro Loup (piazza Calderini), Teatro del Corso (Via Santo Stefano), Teatro Brunetti (via Cartolerie), Società del Casino (via Santo Stefano angolo via Rialto), Teatro Marsigli-Rossi (Strada Maggiore angolo Servi), Teatro Comunale (Piazza Verdi), Teatro Contavalli (piazza San Martino). Alle 18.45 si arriva al Circolo Ufficiali, in via Marsala, dove gli allievi del Conservatorio G. B. Martini eseguiranno un concerto di 30 minuti. L’evento è gratuito. Prenotazioni : info@8cento.org