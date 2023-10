Tremila chilometri per Yuri. Dall’Ucraina per essere curato

"Ho cancellato la fatica del lungo viaggio grazie soprattutto alla commozione suscitata dall’incontro tra la famiglia di Yuri, ragazzino ucraino e la sua famiglia quando siamo arrivati a Bologna: 1500 chilometri in un giorno. Ai quali si sommano i 1.500 fatti all’andata. Un rischio che abbiamo corso perché ha una malattia importante che va seguita con una competenza che solo i nostri ospedali possono mettere in campo". E’ stanco ma felicissimo, Giovanni Costa dell’associazione ’Insieme per Cristina’ che ha risposto all’appello della mamma che chiedeva aiuto per il figlio, di 29 anni e già papà che non poteva sostenere un viaggio in aereo. Così Giovanni e un’altra volontaria si sono messi in marcia. "Una sosta di servizio a Cracovia all ‘andata per dormire una notte – racconta Giovanni - e poi siamo ripartiti alla volta della frontiera polacca con l’Ucraina dove all’alba di venerdi abbiamo incontrato Yuri e la sua famiglia. Li abbiamo caricati e nella notte ha potuto riabbracciare la mamma". "La nostra associazione Insieme per Cristina – spiega Fabio Gentile, uno dei sostenitori – é caratterizzata da sempre nell’aiuto dei più fragili in memoria di Cristina Magrini che ha speso la sua esistenza testimoniando che si può vivere anche in condizioni difficili. E’ per ricordare questo valore che continuiamo a servire le persone più in difficiltà. Siamo fiduciosi che sarà la nostra sanità a compiere il miracolo regalando a questa giovane famiglia un futuro".