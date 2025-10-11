Tremila di nuovo in corteo per Gaza: “Restiamo vigili, la pace sia giusta”

Bologna, 11 ottobre 2025 – “Siamo, insieme, un’unica Flotilla. E noi non ci fermeremo finché la Palestina non sarà libera, finché tutti i popoli non saranno liberi”. Via Rizzoli è un tappeto di persone che applaudono e sventolano i colori della bandiera palestinese all’ombra delle Due Torri (foto). Bambini, adulti, giovani e anziani; studenti e lavoratori: non manca nessuno al corteo per Gaza, indetto per “una pace giusta” dai tre bolognesi che si sono imbarcati sulla Global Sumud Flotilla, arrestati poi in acque internazionali dall’esercito israeliano e rilasciati qualche giorno fa dopo giorni di prigionia “disumani”.

Sul palco allestito per l’occasione, al termine del corteo che ha radunato migliaia di persone, ancora una volta, per le strade del centro storico, ci sono i protagonisti della missione umanitaria che intendeva rompere l’assedio e portare aiuti umanitari alla popolazione della Striscia: Yassine Lafram, presidente dell’Ucoii, e le attiviste Sara Masi e Irene Soldati, accompagnati dalla portavoce italiana della Flotilla Maria Elena Delia, sono accolti tra l’entusiasmo e i ringraziamenti dei cittadini, che stringono le mani ai volti bolognesi della spedizione. Davanti a loro, più di tremila persone, arrivate nella zona T dopo un corteo partito in piazza dei Martiri e che si è poi spostato lungo le vie Marconi e Ugo Bassi, fino a via Rizzoli, seguendo lo striscione che recita un messaggio chiaro: “Sia una pace giusta. Mai più genocidio”. A fare da sfondo, lo slogan (“Blocchiamo tutto”) che queste settimane è stato il motore delle manifestazioni che spesso si sono poi trasformate in guerriglia e scontri.

I 3mila manifestanti in via Rizzoli. A destra, in basso, gli attivisti della Flotilla: Sara Masi, Maria Elena Delia, Yassine Lafram e Irene Soldati. A sinistra, Patrick Zaki

Ma lo scenario, oggi pomeriggio, è stato del tutto diverso, perché Bologna ha accolto un “corteo pacifico”, sostenuto da Cgil, Usb, Pd, Coalizione Civica, Potere al Popolo e il collettivo universitario Cambiare Rotta. Presenti la vicesindaca Emily Clancy, il segretario provinciale dem Enrico Di Stasi, il segretario Cgil Michele Bulgarelli e Patrick Zaki. “Abbiamo rispetto per ogni vetrina, muro e cassonetto – afferma Lafram –. Abbiamo rispetto per la nostra città” e “l’amore per il popolo palestinese non deve mai trasformarsi in odio verso le città – aggiunge il presidente dell’Ucoii –. Grazie Bologna: voi in piazza siete stati il nostro buon vento. Noi continuiamo a rimanere attenti e vigili rispetto a quello che succede in Palestina, finché il popolo palestinese non otterrà il suo diritto all’autodeterminazione”. E “manifestiamo per una pace giusta, perché la firma degli accordi non può cancellare il dolore e la sofferenza del popolo palestinese”.

Infatti, “la Palestina continua a essere occupata illegalmente – tuona Maria Elena Delia –. L’equipaggio deve continuare con azioni di boicottaggio. Israele si fermerà solo quando le sue connessioni economiche e politiche saranno messe all’angolo”. Del cessate il fuoco “siamo contenti, ma doveva cessare due anni fa, non per una firma, ma per la pressione dei governi – prosegue –. Non regalate Gaza chiedendo ai palestinesi di non avere voce in capitolo”.

Irene Soldati e Sara Masi non staccano lo sguardo dalla piazza: “È un’immensa gioia aver visto le piazze, ci avete dato coraggio. Siamo tutti un’unica Flotilla. È incredibile la mobilitazione che siamo riusciti tutti insieme a creare”, sorride Soldati. Per Sara Masi, “eravamo tutti un’unica flotta. Ci sentivamo protetti. Le Flotille continueranno finché la Palestina e tutti i popoli non saranno liberi”.

Seguendo l’appello di Lafram (“restiamo vigili”), la manifestazione si scioglie, ma Pap assicura: “La mobilitazione deve continuare per rompere ogni complicità con Israele. A partire da martedì con la partita fra Italia e Israele, parteciperemo alla manifestazione a Udine e ci saranno in tutta Italia presidi sotto le sedi Rai”.