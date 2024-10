Treni, aggressioni al personale. Oggi sciopero di protesta

Sciopero del personale ferroviario Trenitalia Tper, oggi, di quattro ore (dalle 11 alle 15) che protesta contro le continue aggressioni. L’ultima, per quanto riguarda Bologna, si è verificata sabato nel piazzale Ovest. Lunedì sono state due: a Modena sul treno 2482 e sul treno 3937 alla stazione di Cesena. I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Orsa ferrovie dell’Emilia-Romagna hanno deciso di indire "una prima azione di sciopero per denunciare con forza le gravi e non più tollerabili condizioni di lavoro in termini di sicurezza (e aggressioni) per le lavoratrici e i lavoratori front line delle imprese ferroviarie".

Trenitalia Tper avvisa che lo sciopero "può comportare modifiche al servizio dei treni Regionali in Emilia Romagna anche prima del suo inizio e dopo la sua conclusione". Possibili ripercussioni sul servizio regionale anche nelle regioni limitrofe.