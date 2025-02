Treni Alta velocità in ritardo oggi a Bologna, guasto alla stazione

Bologna, 8 febbraio 2025 – Un’altra giornata di passione per chi viaggia in treno: per un guasto tecnico alla stazione Alta Velocità di Bologna, infatti, verificatosi intorno alle 9 di sabato mattina, i treni Av viaggiano con un ritardo fino a 40 minuti, mentre per il momento il solo Frecciarossa 9515 Milano Centrale-Salerno ha più di un’ora di ritardo.

Ritardi sui treni Av verso Firenze

La circolazione è rallentata in direzione di Firenze, quindi nel tratto Appenninico della linea, e i treni Av possono fermare, fa sapere Trenitalia, nella stazione di superficie e non in quella sotterranea. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il normale funzionamento del servizio.