Deraglia treno fra Firenze e Bologna: caos e disagi in stazione. Ritardi fino a 3 ore

Bologna, 20 aprile 2023 – Caos in stazione (guarda il video) a causa di un’interruzione della circolazione ferroviaria tra Bologna e Firenze. Il motivo è un deragliamento del carro di un treno merci, avvenuto tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello.

"L'evento - spiega Fs - non ha provocato conseguenze per le persone, ma l'infrastruttura ha riportato importanti danni. Nell'interruzione sono coinvolti i servizi Av sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio". Sempre Fs annuncia che dalle 12 riprenderà progressivamente la circolazione regolare.

Solo pochi giorni fa, nella stessa area, c’era stato un tamponamento fra due convogli con due macchinisti feriti.

Al centro dei ritardi, soprattutto, i treni ad alta velocità, ma anche alcuni Intercity e regionali, provenienti da Roma e Napoli, con direzione Milano e Torino, e viceversa. Nella sala di attesa della stazione ad alta velocità i passeggeri stanno chiedendo informazioni per capire come e quando verrà ripristinato il servizio. Si resta in attesa di informazioni sul ripristino della linea.

In direzione nord sono garantiti alcuni collegamenti Alta velocità fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna. I tecnici di Rfi sono al lavoro ma la circolazione resterà perturbata per le prossime ore con la cancellazione parziale e totale di corse Av e regionali.

"Da questa mattina - comunica Rfi -, è stata intensificata la circolazione dei treni regionali sulla linea convenzionale Bologna-Prato. Per consentire ai pendolari il collegamento con Firenze, sono stati attivati anche autobus sostituitivi di collegamento fra Prato e Firenze, in collaborazione con il trasporto pubblico locale”

Nell'interruzione sono coinvolti i servizi Alta velocità sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio. In direzione nord sono garantiti alcuni collegamenti AV fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna. I tecnici di RFI sono al lavoro ma la circolazione resterà perturbata per le prossime ore con la cancellazione parziale e totale di corse AV e regionali.

Fino a tre ore di ritardo

A quanto si apprende da Trenitalia i treni Alta velocità, InterCity e regionali possono subire ritardi fino a 180 minuti, instradamenti sul percorso alternativo, cancellazioni e limitazioni di percorso. È attivo il servizio sostitutivo con bus tra Firenze e Prato.

8:08 Deraglia convoglio Un treno merci ha deragliato fra Sesto Fiorentino e Firenze Castello, l'incidente non ha provocato feriti ma l'infrastruttura ha riportato danni importanti. 8:24 Linea Firenze-Bologna sospesa La circolazione ferroviaria è interrotta oggi tra Firenze e Bologna a causa del deragliamento di alcuni carri di un treno merci nella stazione di Firenze Castello 9:45 Ritardi fino a 3 ore E' ancora sospesa la circolazione tra Firenze e Bologna, ed è in corso l'intervento dei tecnici. I treni "possono subire ritardi fino a 180 minuti". - - : - - Giani: “Solidarietà ai tanti pendolari” "Massima solidarietà ai tanti pendolari costretti a non viaggiare in treno. Quello che è accaduto dimostra ancora una volta che il passante sotterraneo dell'alta velocità a Firenze è sempre più necessario". Lo dichiara il presidente della Toscana, Eugenio Giani 10:09 Bloccati in 160 su un Intercity Un treno Intercity Milano-Salerno è rimasto fermo dalle 2.30 della notte scorsa con 160 persone a bordo che non possono essere evacuati perché il convoglio è fuori dalla banchina. 10:45 Pioggia di disagi in stazione A tardare, soprattutto, treni ad alta velocità, anche alcuni Intercity e regionali, provenienti da Roma e Napoli, con direzione Milano e Torino, e viceversa. Nella sala di attesa della stazione ad alta velocità i passeggeri stanno chiedendo informazioni per capire come e quando verrà ripristinato il servizio. 11:10 Le ferrovie: “Dalle 12 ripresa circolazione” Le ferrovie annunciano che dalle 12 riprenderà gradualmente la regolare circolazione dei treni sulla linea alta velocità Firenze Bologna 12:01 Oltre tre ore d'attesa a Milano Lunghi serpentoni di viaggiatori in attesa alla Stazione Centrale di Milano. 80, 100, 160, addirittura 290 minuti di ritardo per i treni che viaggiano sulla linea dell'alta velocità. Tanti i disagi delle centinaia di persone in coda, con il Salone del Mobile che rende difficile trovare un alloggio a prezzi accessibili.

I treni cancellati

- FR 8505 Bolzano (5:12) - Roma Termini (10:10)

- FR 9300 Perugia (5:24) - Torino Porta Nuova (10:20)

- FR 9401 Venezia Santa Lucia (5:26) - Roma Termini (9:28)

- FR 9682 Roma Tiburtina (5:30) - Milano Rogoredo (8:15)

- FR 9400 Roma Termini (5:35) - Venezia Santa Lucia (9:34)

- FR 9612 Salerno (5:38) - Torino Porta Nuova (12:10)

- FR 9603 Milano Centrale (6:00) - Roma Termini (10:33)

- FR 9512 Roma Termini (6:00) - Torino Porta Nuova (11:05)

- FR 9511 Milano Centrale (6:10) - Lecce (15:50)

- FR 9490 Salerno (6:10) - Venezia Santa Lucia (12:34)

- FR 8418 Reggio Calabria Centrale (6:12) - Venezia Santa Lucia (15:34)

- FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) - Napoli Centrale (11:48)

- FR 9404 Roma Termini (6:35) - Venezia Santa Lucia (10:34)

- FR 9604 Brescia (6:42) - Napoli Centrale (12:03)

- FR 9466 Trieste Centrale (6:42) - Roma Termini (12:00)

- FR 8502 Roma Termini (6:45) - Bolzano (11:56)

- FR 9409 Udine (6:47) - Napoli Centrale (14:03)

- FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) - Napoli Centrale (12:33)

- FR 9616 Napoli Centrale (6:55) - Milano Centrale (11:35)

- FR 9591 Firenze Santa Maria Novella (7:05) - Fiumicino Aeroporto (9:22)

- FR 9512 Roma Termini (7:10) - Milano Centrale (10:50)

- FR 9515 Milano Centrale (7:10) - Salerno (13:02)

- FR 8507 Bolzano (7:12) - Roma Termini (12:10)

- FR 9414 Salerno (7:13) - Venezia Santa Lucia (13:34)

- FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) - Napoli Centrale (12:48)

- FR 8506 Napoli Centrale (7:30) - Bolzano (13:53)

- FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) - Napoli Centrale (14:08)

- FR 8503 Bergamo (8:00) - Roma Termini (13:05)

- FR 9618 Roma Termini (8:50) - Milano Centrale (12:00)

- FR 9310 Napoli Centrale (8:55) - Torino Porta Nuova (15:20)

- FR 9411 Venezia Santa Lucia (9:26) - Fiumicino Aeroporto (14:07)

- FR 8335 Fiumicino Aeroporto (9:38) - Napoli Centrale (11:33)

- FR 8508 Roma Termini (9:50) - Bergamo (15:00)

- FR 9527 Milano Centrale (10:10) - Salerno (16:06)

- FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) - Reggio Calabria Centrale (21:40)

- FR 9560 Lecce (13:10) - Milano Centrale (22:50).