Treni Bologna Prato, lavori sulla rete ferroviaria: bus e convogli sostitutivi

Bologna, 10 giugno 2023 – Comincia il salto nel futuro della linea ferroviaria Bologna-Prato. Ma prima servono i lavori. Interventi in partenza da domenica 11 giugno per l’ammodernamento tecnologico e infrastrutturale della linea convenzionale Bologna-Prato, per adeguare – come da programma – la rete agli standard europei per il traffico delle merci. Previsti quindi stop ad alcuni treni e variazioni alla viabilità, di seguito l’elenco dei servizi sostitutivi per chi si deve spostare.

Nel 2021 era stata completata la prima fase dei lavori, concentrata nella tratta Vernio – Prato. L’investimento complessivo è di oltre 530 milioni di euro, di cui circa 93 destinati agli interventi in programma fra Pianoro e San Benedetto Val di Sambro.

Il programma dei lavori

11 giugno – 11 agosto: circolazione ferroviaria sospesa fra Pianoro e Vernio; fra San Benedetto Val di Sambro e Vernio il passaggio dei treni sarà garantito fra le 5 e le 9 e fra le 16 e le 22

12 agosto – 3 settembre: circolazione ferroviaria sospesa fra Pianoro e Prato

4 – 10 settembre: circolazione ferroviaria sospesa fra Pianoro e Vernio

11 settembre – 12 novembre: da lunedì a venerdì, dalle 9.30 alle 13.30, circolazione ferroviaria sospesa fra Bologna e San Benedetto Val di Sambro

Programmati inoltre lavori in 5 fine settimana (dalle 9.30 del sabato alle 16.30 della domenica) durante i quali la circolazione ferroviaria sarà sospesa fra Bologna e San Benedetto Val di Sambro. I we interessati sono 23/24 settembre, 7/8 ottobre, 14/15 ottobre, 21/22 ottobre e 11/12 novembre

Da lunedì 13 novembre l’intera linea tornerà interamente disponibile.

Bus e treni sostitutivi

Nei giorni/nelle fasce orarie di chiusura il servizio regionale sarà effettuato

· con treno fra Bologna e Pianoro (e vv)

· con autobus diretti fra Bologna e Prato (e vv), alcuni dei quali con fermata intermedia a San Benedetto Val di Sambro

· con autobus diretti tra Bologna e San Benedetto Val di Sambro, anche in corrispondenza con treni da/per Prato

· con autobus per Monzuno/Grizzana/San Benedetto Val di Sambro (e vv) in partenza da Sasso Marconi (interscambio con treni linea Porrettana)

· con autobus fra San Benedetto Val di Sambro /e Prato (e vv) e fra Vernio/Vaiano e Prato (e vv), con spole in orari puntuali tra Sasso Marconi e Pianoro.

Per quanto riguarda il servizio Intercity, sono previste deviazioni di percorso e interscambi con treni AV nella tratta Bologna – Firenze (e vv).

Nessuna modifica al servizio sulla linea AV Bologna – Firenze.

Tutti gli orari sono consultabili sui sistemi di vendita delle imprese ferroviarie.

Gli interventi

Previsti interventi all’infrastruttura – gallerie, binari, linea elettrica – e agli impianti tecnologici per la circolazione dei treni, per consentire il passaggio dei treni merci adibiti al trasporto di semirimorchi e container High Cube (autostrada viaggiante).

Le attività più complesse che verranno avviate quest’anno sono quelle di allargamento delle 17 gallerie all’interno delle quali corrono 13 dei 31 chilometri che separano Pianoro da San Benedetto Val di Sambro. La più estesa delle 17 gallerie è lunga oltre 7 chilometri.

Per tutte sarà necessaria la fresatura delle volte, l’abbassamento del piano del ferro e l’adeguamento della linea di alimentazione elettrica dei treni.

Il potenziamento dei sistemi di gestione della circolazione aumenterà invece efficienza e affidabilità di tutto il traffico ferroviario, non solo merci ma anche pendolare e di media/lunga percorrenza.

Contestualmente saranno eseguiti interventi di miglioramento dell’accessibilità nelle stazioni. Nel corso del 2023 partiranno i lavori di innalzamento dei marciapiedi e installazione degli ascensori nelle stazioni di Vernio e Vaiano. A Vaiano previsti anche la realizzazione di un nuovo marciapiede a servizio del binario 4 e il prolungamento del sottopassaggio. A San Benedetto Val di Sambro è già stata avviata la realizzazione di un nuovo marciapiede – a servizio del binario 4 - funzionale anche a ridurre gli effetti dei lavori sul traffico ferroviario.