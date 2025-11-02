"Treni fermi due anni?. Informate i cittadini"

Polemica senza tregua sulla viabilità di Villanova e dintorni. "Due anni di lavori sulla linea ferroviaria? I cittadini di Castenaso hanno diritto a sapere" tuona il comitato Viabilità e Territorio che si batte per una serie di situazioni dell’area tra cui il passaggio a livello e il nuovo Lotto della Lunogosavena. Il comitato ha ricevuto segnalazioni da cittadini secondo cui, stando a informazioni raccolte da più fonti, dal 1° gennaio la linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore si interromperà a Budrio per due anni, a causa di lavori sulla tratta successiva. Così dal comitato: "Se la notizia fosse confermata, sarebbe grave doverla apprendere dagli aderenti al comitato e non dal Comune. Due anni di interruzione significano due anni in cui lavoratori, studenti e famiglie dovranno cambiare abitudini, riorganizzare tempi e percorsi della propria vita quotidiana, senza che sia stata fornita alcuna informazione preventiva. Un intervento di questa portata richiede trasparenza e rispetto: comunicare è un dovere istituzionale, non una concessione: chi vive il territorio deve essere messo in condizione di sapere per organizzarsi".

In conclusione per il comitato Viabilità e Territorio: "A oggi nessuna comunicazione ufficiale, nessun incontro pubblico, nessun cartello di cantiere e nessuna spiegazione. Eppure si parla di un’opera che inciderà su traffico, sicurezza e viabilità locale. Il comitato Viabilità e Territorio chiede al Comune di Castenaso e agli enti competenti chiarezza immediata: è necessario informare la cittadinanza e spiegare le tempistiche. La partecipazione, in un territorio che cambia, non è un gesto di cortesia: è un dovere verso la comunità". Nei giorni scorsi rappresentanti del comitato sono stati ricevuti dai sindaci di San Lazzaro e Pianoro, rispettivamente Marialena Pillati (con l’assessore alla Mobilità, Luca Melega) e Luca Vecchiettini. Al centro dell’incontro proprio il Lotto della Lungosavena: "È giusto che si parli del Lotto 3 – spiegano dal comitato –, ma non possiamo accettare che nel frattempo venga tagliata l’unica arteria utilizzata da residenti e lavoratori. La chiusura di via Pederzana senza alternative è inaccettabile".

Zoe Pederzini