Treni, guasto agli impianti. Blocco sulla Bologna-Rimini. Disagi per migliaia di persone

Un guasto agli impianti che regolano la circolazione automatica dei treni e conseguente blocco, o fortissimo ritardo, dei treni sulla linea Bologna-Rimini.

Il problema si è verificato ieri mattina, intorno a mezzogiorno, in una giornata cruciale per l’enorme flusso di viaggiatori in vista delle festività. Il danno registrato al software di regolazione della circolazione è avvenuto alla stazione di Faenza ed è stato ripristinato alle 15.40 attraverso l’intervento sia dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e che di quelli che si occupano del software andato in tilt. I disagi hanno riguardato migliaia di persone che hanno iniziato a vedere sui tabelloni delle varie stazioni, a iniziare da quello di Bologna, la segnalazione dei ritardi. Oltre a cercare di ripristinare il guasto nel più breve tempo possibile, la società ferroviaria Rfi ha dovuto allestire mezzi alternativi di trasporto e, quando possibile, fare transitare alcuni treni da un’altra linea.

Questo espediente è stato possibile solo per le Frecce Rosse e gli Intercity che sono stati deviati via Ravenna, naturalmente aumentando non di poco il tempo di percorrenza. Alcuni di questi convogli sono stati fatti transitare anche per la tratta interrotta in quanto, come spiegano da Rete Ferroviaria Italiana, non si è verificata una caduta della linea elettrica o un guasto ai binari, ma un problema al controllo della circolazione, quindi alcuni treni sono passati ma a velocità ridottissima, quindi accumulando grandi ritardi. La società fa sottolinea che nessun convoglio ad alta velocità è stato cancellato, anche per la impossibilità di convogliare i passeggeri su altri treni in quanto in numero troppo alto: i treni registravano il tutto esaurito.

In altri casi sono stati organizzati bus tra Castel Bolognese e Forlì, sia verso nord che verso sud, ma altri convogli, di tipo regionali, sono stati cancellati. La circolazione dei treni, dopo la riparazione del guasto, è ripartita anche se c’è voluto tempo per smaltire i ritardi.

Non è stato l’unico inconveniente a preoccupare le ferrovie: nella stazione di Bologna, nell’atrio Ovest, poco prima delle 17, si è sviluppato un incendio all’interno di un carrello delle pulizie. Probabilmente a causa di una sigaretta ha preso fuoco il mocio. Molto il fumo sprigionato dalla combustione della plastica, infatti una guardia giurata si è leggermente intossicata ed è stata portata in ambulanza in Pronto soccorso per accertamenti. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, il 118 e la Polfer.

