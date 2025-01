Treni in città e provincia. Sfm, boom di passeggeri. Ma i comitati avvertono: "Sos sicurezza e ritardi"

di Gabriele Mignardi Sono sempre di più i bolognesi che usano il treno nei loro spostamenti dentro e fuori l’area metropolitana della città. I dati sono quelli forniti dal Servizio ferroviario metropolitano, ovvero dalla somma dei tratti suburbani delle otto linee convergenti o passanti a Bologna città e sono riferiti al 2024, quando rispetto all’anno precedente si è registrato un aumento del 17% di viaggiatori, passati in numero assoluto dai 30 milioni del 2023 ai 35 milioni dell’anno appena concluso. Sarà pure un effetto tangenziale-cantieri-ingorghi diffusi quello che ha indotto tante persone a lasciare in garage l’automobile e salire sul treno. E si tratta comunque dell’anno nel quale a seguito dell’accordo tra Regione, Città metropolitana, Comune di Bologna e Trenitalia-Tper, è stata attivata la prima linea passante da Porretta/Marzabotto a Pianoro, passando per Bologna centrale, con aumento dei convogli e una frequenza portata alla mezz’ora nei giorni feriali.

Quel già abbondante più 17% generale cresce poi al 31% se il calcolo dell’aumento dei viaggi si limita alle stazioni urbane di Bologna: segnale di un aumento dell’uso del treno anche per gli spostamenti fra i quartieri dentro la città, grazie a un’alternativa su ferro più veloce di auto e bus per le medie distanze urbane: +31% di persone (da 1,8 a 2,4 milioni) che sono infatti salite o scese nelle fermate cittadine, nel 2024 rispetto al 2023, e addirittura +39% (da 1,3 a 1,9 milioni) di quelle che hanno usato in particolare le fermate cittadine lungo la nuova linea passante Pianoro-Bologna-Casalecchio-Porretta attivata lo scorso giugno e che registra il picco di tutta l’area metropolitana coll’aumento del 72% di approdi alla stazione di Pianoro. Aumenti di passeggeri sopra la media anche ad Ozzano (+42 %), San Lazzaro (+30%) e Casalecchio Garibaldi (+29%). "Gli investimenti fatti dalla Regione, grazie al protocollo sul Sfm, hanno prodotto da subito un grande ritorno, a dimostrazione che c’è una grande domanda di trasporto pubblico: tanti treni e corse bus aggiungiamo, tanti la cittadinanza ne usa", dicono soddisfatti il sindaco Matteo Lepore e la consigliera delegata Simona Larghetti. Positivi, ma con uno sguardo ai possibili miglioramenti, Valerio Giusti, portavoce del comitato utenti della linea ferroviaria Porrettana e presidente Crufer (comitato regionale utenti ferroviari), e anche di Maurizio Quartieri, presidente dell’associazione In prima classe sulla Bologna-Vignola.

"Il successo del passante Porretta-Pianoro dimostra che i passeggeri lo hanno apprezzato. Anche se questo ha creato forti disservizi per il cambio degli orari che ha reso impraticabile il collegamento con la Toscana e creato problemi per gli studenti dell’Appennino. Un progetto fatto senza il coinvolgimento dei comitati, e senza ascoltare le nostre proposte migliorative".

Sulla stessa linea Quartieri che parla di ‘ottimi dati’, ma anche del silenzio sui problemi relativi al cambio di orari e ai temi della sicurezza sui convogli e sugli investimenti annunciati gli scorsi anni da Fer sulla Vignolese: "Nella riunione di fine anno non c’è stato cenno al mega-cantiere per il raddoppio dei binari annunciato tra Zola e Valsamoggia. Che fine ha fatto?".