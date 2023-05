Treni interrotti, il Paese è spaccato L’odissea dei viaggiatori in stazione

"Il mio treno aveva 150 minuti di ritardo. Adesso è proprio scomparso dal tabellone". È passata da poco l’ora di pranzo in stazione. Ed è già chiara l’odissea che i viaggiatori dovranno affrontare. La circolazione ferroviaria sulla linea adriatica è stata sospesa intorno alle 14, con i treni che un’ora dopo hanno smesso di percorrere la tratta Bologna-Forlí e la linea Bologna-Ravenna. Bloccando così, ‘in verticale’, un Paese. E alla stazione centrale, snodo nevralgico del traffico su rotaia italiano, erano centinaia, nel primo pomeriggio, mentre la pioggia sferzava la città, le persone in attesa di capire cosa fare. Come muoversi, in un Paese sommerso dall’acqua e ferito. "Devo prendere un’aereo, come faccio adesso?", si chiedeva una signora, nell’atrio di fronte a piazza Medaglie d’Oro, in fila per parlare con un addetto di Trenitalia, avere delucidazioni. Almeno, una parola di speranza. Che però difficilmente, nel caos di ieri, poteva arrivare.

"Non ci sono nemmeno bus sostitutivi, come possiamo muoverci?". In realtà, in nessun modo, se non affittando un’auto, con i dovuti rischi del caso, viste le strade chiuse e i sottopassi allagati. Per lo stesso motivo l’ipotesi dei bus sostitutivi è stata scartata ben prima che Cesena, Rimini e Riccione fossero sommerse dall’acqua: troppo pericoloso tentare di raggiungere e attraversare su gomma le zone alluvionate. Oltre al fatto che molti degli autobus erano già impegnati per sostituire i convogli che normalmente viaggiano sulla linea secondaria per Ravenna, danneggiata dall’alluvione della scorsa settimana. "Come facciamo a tornare a casa?", si domandava in lacrime una ragazzina, con al seguito trolley e trasportino con il gatto. C’era chi fermava il personale di Trenitalia, c’era chi chiedeva aiuto agli agenti della polizia ferroviaria, per tentare di districarsi nel caos di una giornata del tutto anomala e da dimenticare.

E qualche ora dopo, bastava guardare il tabellone delle partenze per avere la portata della situazione. La parte orientale d’Italia era come se fosse scomparsa. Sommersa sotto una montagna di acqua e fango. Oppure irragiungibile. A metà pomeriggio, Trenitalia aveva infatti spiegato come "le attuali condizioni meteo non consentono di garantire la prosecuzione dei treni in viaggio che saranno fermati in opportune stazioni per consentire la migliore assistenza ai passeggeri", annunciando "cancellazioni, deviazioni e limitazioni di percorso" dei treni.

E chi doveva arrivare in Puglia ha dovuto attraversare l’Appennino fino a Firenze, per poi scendere fino a Caserta e tornare verso l’Adriatico, con un aumento dei tempi di percorrenza che hanno superato le due ore. E se la giornata di ieri è stata un incubo per chi era costretto a viaggiare, quella di oggi si annuncia altrettanto difficile: "Sulla base del bollettino meteo emanato dalla Protezione Civile della regione Emilia-Romagna – spiega ancora Trenitalia –, che prevede allerta rossa per l’intera giornata di oggi, la riprogrammazione della circolazione ferroviaria proseguirà anche per la giornata di oggi".

n. t.