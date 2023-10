Treni, l’odissea di un disabile: "Non potevano farmi salire"

Non è potuto salire su un treno regionale per fare ritorno da Bologna a Imola, perché non era stato allertato in tempo il personale dedicato a caricare sul convoglio il suo scooter elettrico a quattro ruote. A denunciare l’episodio, accaduto in settimana, è Carlo Aulizio, disabile residente a Imola, spiegando come se non fosse stato per il fratello che vive nel capoluogo emiliano avrebbe rischiato di rimanere in strada. Carlo era arrivato in treno a Bologna la mattina, dopo che il giorno precedente si era informato sulla possibilità di caricare il suo motorino elettrico. "L’operatore – racconta Aulizio – mi ha posto tutta una serie di domande che riguardavano le caratteristiche del mezzo e mi ha spiegato come mi sarei dovuto comportare una volta arrivato in stazione a Imola. Al ritorno, con mia grande sorpresa, non mi è stata data la possibilità di salire sul treno per cui avevo già acquistato il biglietto".

Carlo dice di aver così scoperto, "che avrei dovuto prenotare il treno del ritorno a Imola 12 ore prima, per poter trovare in stazione il personale dedicato della ‘Sala blu’ con il sollevatore per il mio mezzo. Non tutte le pedane installate sui treni, infatti, consentono di salire e scendere" in maniera autonoma, sottolinea. Pronta la replica di Rete ferroviaria italiana. "Siamo dispiaciuti e ci scusiamo per i problemi riscontrati dal signor Aulizio – continua –. Forse per una informazione incompleta ricevuta dall’operatore, non è stato prenotato il viaggio di ritorno. All’arrivo del cliente in stazione a Bologna il personale di Sala Blu non ha potuto garantire la necessaria assistenza in arrivo a Imola, fatto che non ha consentito al cliente di partire. Benché infatti sia la stazione di Bologna che quella di Imola siano prive di barriere architettoniche e i treni in servizio su quella tratta consentano la salita di viaggiatori a ridotta mobilità, la tipologia di sedia a rotelle in uso rendeva comunque necessaria la presenza di personale dedicato". E ancora: "La prenotazione del posto riservato e l’eventuale assistenza vengono garantiti fino a un’ora prima della partenza nelle stazioni principali, e a 12 ore in quelle più piccole (c’è Imola). La ‘Sala Blu’ di Bologna si è già attivata per chiarire la dinamica dell’accaduto e incontrare le imprese di trasporto".