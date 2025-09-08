Sicurezza, priorità di tutti
Andrea Zanchi
Sicurezza, priorità di tutti
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Vm motoriProf a 20 anniPrevisioni meteoLaura PausiniGuardiano dell'isolaDon Benzi
Acquista il giornale
CronacaTreni in ritardo sulla Bologna - Venezia: una persona è stata investita da un convoglio
8 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Treni in ritardo sulla Bologna - Venezia: una persona è stata investita da un convoglio

Treni in ritardo sulla Bologna - Venezia: una persona è stata investita da un convoglio

Caos anche per i Frecciarossa. Convogli fermi e attese superiori all’ora e mezza: ecco il punto di Ferrovie dello Stato

Ritardi e cancellazioni anche per l'alta velocità sulla tratta Bologna - Venezia

Ritardi e cancellazioni anche per l'alta velocità sulla tratta Bologna - Venezia

Per approfondire:

Bologna, 8 settembre 2025 – Disagi e ritardi anche superiori ai 90 minuti sulla linea ferroviaria tra Bologna e Venezia: la circolazione dei convogli è infatti stata sospesa nelle prime ore di questa mattina tra Padova e Terme Euganee in seguito all’investimento non mortale di una persona. Le indagini sono in corso proprio lungo i binari e per questo è stato necessario fermare il passaggio dei convogli.

Trenitalia avvisa che “i treni alta velocità possono registrare ritardi e i regionali anche limitazioni di percorso e cancellazioni”.

Approfondisci:

Treni, in Emilia-Romagna riaprono 5 linee ferroviarie: quali sono e da quando

Treni, in Emilia-Romagna riaprono 5 linee ferroviarie: quali sono e da quando

Quali sono i 4 treni direttamente coinvolti

  • FR 9400 Roma Termini (5:35) - Venezia Santa Lucia (9:34): il treno oggi termina la corsa a Venezia Mestre. I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.
  • FR 9404 Roma Termini (6:35) - Venezia Santa Lucia (10:34): il treno oggi termina la corsa a Venezia Mestre. I passeggeri diretti a Venezia Santa Lucia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.
  • FR 9413 Venezia Santa Lucia (10:26) – Napoli Centrale (15:53): il treno oggi ha origine da Venezia Mestre. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.
  • FR 9415 Venezia Santa Lucia (11:26) - Roma Termini (15:30): il treno oggi ha origine da Venezia Mestre. I passeggeri in partenza da Venezia Santa Lucia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Quali sono i treni con ritardi superiori ai 90 minuti

  • FR 9400 Roma Termini (5:35) - Venezia Santa Lucia (9:34)
  • FR 9409 Gorizia Centrale (6:12) - Napoli Centrale (14:08)
  • FR 9404 Roma Termini (6:35) - Venezia Santa Lucia (10:34)
  • FR 9466 Trieste Centrale (6:38) - Roma Termini (12:05)
  • FR 9411 Venezia Santa Lucia (9:26) - Roma Termini (13:30)

E’ possibile consultare l’andamento del proprio treno attraverso la pagina Cerca Treno.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata