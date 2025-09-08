Treni in ritardo sulla Bologna - Venezia: una persona è stata investita da un convoglio

Bologna, 8 settembre 2025 – Disagi e ritardi anche superiori ai 90 minuti sulla linea ferroviaria tra Bologna e Venezia: la circolazione dei convogli è infatti stata sospesa nelle prime ore di questa mattina tra Padova e Terme Euganee in seguito all’investimento non mortale di una persona. Le indagini sono in corso proprio lungo i binari e per questo è stato necessario fermare il passaggio dei convogli.

Trenitalia avvisa che “i treni alta velocità possono registrare ritardi e i regionali anche limitazioni di percorso e cancellazioni”.

Quali sono i 4 treni direttamente coinvolti

FR 9400 Roma Termini (5:35) - Venezia Santa Lucia (9:34): il treno oggi termina la corsa a Venezia Mestre. I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Quali sono i treni con ritardi superiori ai 90 minuti

FR 9400 Roma Termini (5:35) - Venezia Santa Lucia (9:34)

