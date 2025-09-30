Ha vinto senza urlare

30 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Treni, ritardi fino a 90 minuti sulla tratta Alta velocità Firenze Bologna: circolazione in graduale ripresa

Il rallentamento è stato causato da un inconveniente tecnico a un convoglio Italo. Rfi: “Circolazione in graduale ripresa”

Bologna, 30 settembre 2025 – Ritardi fino a 90 minuti per i treni Alta Velocità tra Firenze e Bologna a causa di una rallentamento nella circolazione ferroviaria in prossimità di Firenze Castello. Il motivo dei ritardi sarebbe “un inconveniente tecnico a un treno Italo che è fermo in linea in direzione” del capoluogo emiliano. È quanto si spiega da Rfi. La circolazione sulla tratta è rallentata dalle 9, immediatamente sono scattate le verifiche tecniche al treno fermo, spiega sempre Rfi. 

Secondo l’aggiornamento di Rfi delle 11 “è in graduale ripresa la circolazione della linea Alta Velocità Firenze- Bologna in prossimità di Firenze Castello: i rallentamenti erano dipesi da un inconveniente tecnico a un treno rimasto fermo”. Da qui i ritardi fino a 90 minuti.

