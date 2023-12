Caos treni oggi, ritardi fino 250 minuti: i disagi in stazione oggi a Bologna

Bologna, 23 dicembre 2023 – Ritardi infiniti, code da capogiro, treni che cambiano binario all’ultimo secondo e pesanti disagi. Il guasto sull’Adriatica all’altezza di Faenza ha avuto forti ripercussioni anche nel capoluogo.

Scatti dai binari della stazione di Bologna: treni in ritardo anche 250 minuti

E’ un sabato pre-festivo quasi infernale per i viaggiatori che hanno deciso di prendere il treno, nel tentativo di tornare a casa per trascorrere il Natale in famiglia o dirigersi, magari, in montagna per un po’ di relax.

In stazione i disservizi sono iniziati questa mattina: sui display delle partenze e degli arrivi sono partiti i primi messaggi che segnalano già centinaia di minuti di ritardo, in maniera particolare per i mezzi diretti verso nord.

I rallentamenti hanno portato anche 250 minuti di ritardo negli Alta velocità per Milano, 180 e 200 per Piacenza, fino a 120 per Ancona e 50 per Venezia.

Tante le lamentele dei viaggiatori e degli utenti, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di ottenere i rimborsi.

E c’è anche chi segnala come, a causa dei treni in coda, i mezzi in arrivo a Bologna hanno finito per generare un imbottigliamento a catena, con tanto di binari cambiati all’ultimo secondo, per evitare l’intoppo.