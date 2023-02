Treni Bologna Vignola tra degrado e guasti

Il nostro viaggio nelle stazioni della linea Bologna-Vignola

Casalecchio (Bologna), 17 febbraio 2023 - Rifiuti che strabordano sotto le pensiline e fra i binari, obliteratrici guaste o ‘impacchettate’, biglietterie spente, stazioncine storiche degradate, un doppio regime di bigliettazione e un raddoppio di binario di cui non parla più nessuno. Dopo la querelle sul sovrapprezzo in caso di acquisto del biglietto a bordo treno e l’aggressione al capotreno nella stazione di Ponte Ronca della scorsa settimana, grazie alle segnalazioni dei nostri lettori abbiamo fatto alcuni sopralluoghi lungo la ferrovia Bologna Vignola. Scoprendo che negli ultimi giorni l’obliteratrice della fermata Palasport di Casalecchio è stata riparata.

"Si, questa funziona, però ce ne son due: questa va, ma quella lì è stata insacchettata...", commenta una giovane passeggera che siede sotto una pensilina insidiata dai rifiuti strabordanti dall’unico cestino e diffusi tutt’intorno. ‘Rusco’ che la fa da padrona nell’area verde tra i binari 2 e 3 della stazione Casalecchio Garibaldi .

”Uno stato di degrado evidente- ci segnala Fulvio Paffotti- il Comune dice che non è di sua competenza, idem le Ferrovie, mentre Fer ringrazia per la segnalazione ma poi non provvede", commenta il viaggiatore. Alla stazione di Bazzano la biglietteria automatica non funziona. "E anche l’obliteratrice non va. Guarda: infilo il biglietto e me lo rifiuta!", mostra il giovanissimo Ahmed, che frequenta la stazione anche quando non deve viaggiare.

"A Vignola non ha funzionato per settimane e solo l’altro ieri è stata rimessa in funzione dopo uno scaricabarile tra Tper e Fer", commenta Maurizio Quartieri, dell’associazione degli utenti della Bologna-Vignola, che sottolinea anche che - "a distanza di oltre cinque anni dall’applicazione del contratto di servizio, persiste a tutt’oggi il mantenimento della doppia bigliettazione per gli utenti delle reti infrastrutturali Fer e Rfi. Una situazione che genera disorientamento e difficoltà all’utenza, anche pendolare, oltre a costituire un alibi per le imprese ferroviarie sui malfunzionamenti dei dispositivi a terra deputati alla vidimazione e vendita dei titoli che, non essendo di proprietà delle imprese ferroviarie stesse, hanno tempistiche di riparazione e manutenzione inaccettabili". I più esposti al rischio di salire in carrozza senza titolo di viaggio sono i passeggeri occasionali, ai quali spesso è comminato il sovrapprezzo di 5 euro anche se deriva da inefficienze del sistema.