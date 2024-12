Trenitalia e Tper, domani sciopero

Filt-Fit-Uilt e Orsa confermano lo sciopero di domani dalle 9 alle 17 per il personale di Trenitalia Tper e Trenitalia dell’Emilia-Romagna, nonostante la Commissione avesse chiesto di ridurlo a due ore. "La gravità degli episodi registrati e la necessità di alzare l’attenzione sensibilizzando i soggetti coinvolti non ci permettono, oggi, scelte diverse", sottolineano i sindacati dopo l’ultima aggressione verificatasi su un treno regionale, a Fidenza, ai danni di un capotreno preso a pugni da un passeggero senza biglietto. A Bologna presidio in piazza Roossevelt.