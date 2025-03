Trenitalia-Tper arruola giovani. In 70 per diventare macchinisti

Quanti di noi, da bambini, hanno sognato di diventare macchinisti di treni, mettendosi al timone di un mezzo che ci sembrava il cuore del parco trasporti? Per molti questo si è rivelato un desiderio passeggero, mentre per altri un sogno da realizzare. Perché? Tra i motivi più ricorrenti, "ho sempre amato guidare" o "questo lavoro sarebbe una grande occasione". Le voci sono quelle di circa 70 giovani tra i 18 e i 29 anni che hanno partecipato all’ultima fase di selezione aperta da Trenitalia Tper, in sinergia con l’Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna, che è in cerca di 15 macchinisti o macchiniste da inserire nel team aziendale di oltre mille persone e che allargheranno il corpo della squadra di 511 macchinisti operativi sui circa 900 treni che l’azienda, ogni giorno, muove sul territorio emiliano-romagnolo. E per alcuni dei candidati, dei quali il 17% è donna, il sogno potrebbe diventare realtà.

All’apertura della selezione, la risposta è stata più che positiva: dopo le candidature raccolte, sono stati circa 350 i candidati in possesso dei requisiti richiesti; i 100 con il punteggio più alto hanno potuto partecipare ieri all’ultima fase di selezione nel palazzo della Regione, a Bologna. Al Recruiting Day, si sono presentati in circa 70 e 44 di loro hanno superato il test tecnico, potendo così continuare il proprio percorso, che prevede un periodo di formazione già retribuito di circa un anno e un contratto di apprendistato professionalizzante.

Prima di svolgere il test, i pensieri prendono il sopravvento: "Sono sempre stato interessato ai mezzi di trasporto – confessa Manuel Masi, 25 anni –. Le ferrovie sono state il mondo della mia famiglia, ma non pensavo alla mia professione. Mi sono laureato in Economia aziendale, ma poi il ruolo di macchinista ha avuto la meglio: superare la selezione sarebbe un traguardo importante". Altri hanno trovato l’occasione on line, come Michele Ciampa, del 2000: "Avevo in mente di cambiare destinazione lavorativa e quindi mi sono buttato in un ambito nuovo – dice –. In questo ambiente, con un percorso formativo, è possibile crescere anche a livello personale. Farcela sarebbe un motivo di orgoglio". Un’opportunità da cogliere al volo. "È un ottimo posto di lavoro – afferma Emanuele Zanoli, 23 anni –. Ho saputo della domanda tramite un amico, ma non pensavo di arrivare fino a qui. Sono stimolato dall’ambiente e spero di continuare".

In sala anche diverse giovani donne. A loro è dedicata "la campagna ‘Macchiniste in evoluzione’, che vuole rendere il mestiere più visibile per le donne – spiega l’ad di Trenitalia Tper Alessandro Tullio – che vogliono affacciarsi al ruolo. Abbiamo visto in passato come la loro scelta sia stata più orientata verso le figure di capotreno o commerciali, ma ora vogliamo puntare anche sul profilo macchinista. Ne abbiamo già una decina e nessuna ha nulla da temere nel confronto con gli uomini". Infatti, "non esistono lavori di genere – sostiene la candidata Gaia Fregnani, 27 anni –. Mi sono messa in gioco e dopo la laurea ho deciso di provarci. Passare significherebbe riuscire in un lavoro dove ci si immagina un uomo, invece così non è". "Ho trovato l’annuncio e mi sono interessata, visto che mi piace tanto guidare – conclude Gaia Mazza, classe 2005 –. Per me vincere il concorso significherebbe fare un lavoro che potrebbe piacermi e non è così usuale coinciliare la professione con i propri interessi".