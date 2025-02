Treno bloccato sull’Alta velocità. Caos e ritardi

È rimasto bloccato sulla linea dell’Alta Velocità Bologna-Firenze per un guasto tecnico, bloccando così il traffico e anche, per alcune ore, i 413 passeggeri che aveva a bordo. È successo ieri mattina: il treno Alta Velocità 9311 Torino-Napoli, si è fermato per un problema alle porte di Bologna, attorno alle 11.30. I passeggeri rimasti fermi a bordo dopo alcune ore d’attesa sono stati trasferiti su un altro convoglio, ripartito alla volta di Firenze attorno alle 14.10. Il trasbordo è avvenuto in linea tramite una ’riserva calda’, cioè un altro treno pronto per essere utilizzato in caso di necessità. Per i viaggiatori è stato predisposto il rimborso integrale del biglietto e lo stesso accadrà per tutti i passeggeri degli altri convogli dell’alta velocità coinvolti che hanno subito ritardi maggiori di 60 minuti, ha subito rassicurato Trenitalia.

Prima del trasbordo è stato fatto defluire il traffico dei treni rimasti in coda: alcuni sono stati instradati sulla linea convenzionale Bologna-Firenze, altri invece deviati sull’altro binario dell’Alta velocità disponibile, su cui è stato quindi disposto un senso unico alternato. I ritardi, che in 15 casi hanno superato i 60 minuti, sono comunque stati riassorbiti nel corso del pomeriggio. Il problema, risultato di natura tecnica legato al treno e non alla linea, è stato accidentale.

I passeggeri del treno fermo e trasbordato sono stati informati puntualmente sullo svolgimento delle operazioni e assistiti con acqua e cibo, nel rispetto del protocollo che il Gruppo Ferrovie e le sue società hanno definito nel caso di criticità durante l’esercizio ferroviario.

Un problema simile era capitato sabato scorso, ma alla linea anziché a un treno: infatti, un guasto tecnico alla stazione Alta Velocità di Bologna, alle 9 di mattina, aveva rallentato i treni Av di 60 fino a 100 minuti.

f. o.