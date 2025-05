Il treno del Bologna parte tra gli applausi dei tifosi, mercoledì la finale di Coppa Italia

Bologna, 12 maggio 2025 – Tanto entusiasmo. I giocatori del Bologna, assieme allo staff tecnico e agli altri addetti ai lavori, sono partiti oggi pomeriggio, intorno alle 16, dalla stazione con il treno Frecciarossa che li sta accompagnando a Roma per la finale di Coppa Italia contro il Milan.

E a mostrare tutta la vicinanza, ovviamente, c’erano alcuni tifosi rossoblù. I giocatori guidati da Vincenzo Italiano sono partiti dal piazzale dell’Alta Velocità sotterraneo. Insomma, sale l’attesa in vista della gara che vale una stagione contro i rossoneri, in programma allo Stadio Olimpico alle 21 di mercoledì 14 maggio.

I giocatori rossoblù poco prima della partenza (Schicchi)

Milan-Bologna, oltre 180 Paesi guarderanno la finale

Un match che è già sulla bocca di tutti e che verrà guardato in circa 180 Paesi nel mondo con oltre 50 broadcaster che seguiranno il match. Sarà una produzione televisiva da record, insomma, come comunica la Lega Serie A, con l’impiego sul campo di 31 telecamere. In Italia il match è trasmesso in diretta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.

“Raccontare oggi una Finale di Coppa Italia significa portare, grazie a riprese live all’altezza delle migliori produzioni cinematografiche, sempre più gli spettatori all’interno dell’evento, facendogli vivere le stesse emozioni che si provano allo stadio – ha dichiarato l’amministratore delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo –. Sono ormai diversi anni, infatti, che continuiamo ad alzare il livello dello spettacolo televisivo in ogni edizione, utilizzando le telecamere e soprattutto le tecnologie più avanzate, per costruire una narrazione coinvolgente che accompagni i tifosi della Serie A collegati dagli oltre 180 Paesi nel mondo vicino all’azione, mostrandogli ogni dettaglio di gioco con una qualità delle immagini senza precedenti.

Lorenzo De Silvestri insieme con alcuni compagni (Schicchi)

Coppa Italia, come è fatto il trofeo

Grande attesa, intanto, anche per l’arrivo a Roma della Coppa Italia in programma domani alle 14 a stazione Termini. Il trofeo per come lo conosciamo oggi è stato rimodellato nel 1990 ed è tuttora realizzato da Iaco Group della Famiglia Iacovacci, eccellenza italiana che da molti anni realizza alcuni tra i più prestigiosi trofei sportivi in tutto il mondo, prendendo spunto da un vaso romano antico, poggiato su una base tonda. Attualmente il trofeo è placcato in oro e ha un peso di circa 8 chilogrammi, per 60 centimetri di altezza. La corolla, coniata attorno al vaso, si caratterizza per la presenza della bandiera dell’Italia, intervallata da stelle, realizzate rigorosamente a mano.