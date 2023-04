Treno deragliato oggi fra Firenze e Bologna, la rabbia dei viaggiatori: “Torniamo a casa con le valigie”

Bologna, 20 aprile 2023 - A causa del deragliamento di un treno merci, all'altezza della stazione di Firenze Castello - che ha provocato ritardi fino a 250 minuti e la cancellazione di alcuni treni – i piani di molti viaggiatori, stamattina, sono stati bruscamente rivoluzionati. In stazione a Bologna, infatti, lunghe file hanno riempito la sala d’attesa.

E malumori e disagi hanno regnato sovrani. “Dovevamo andare a Napoli. E invece torniamo a casa - spiega, valigie alla mano, Nicolò Naldini, in compagnia di due amici davanti alla stazione -. Hanno cancellato il nostro treno e il primo disponibile è domenica. Il nostro viaggio, però, si sarebbe concluso lunedì: è inutile partire per rimanere solo un giorno, visto che anche il tragitto non è di certo breve”.

Una notevole perdita di “tempo e di soldi - aggiungono - avevamo già prenotato l’albergo e le entrate nei musei. C’è stata una gestione inefficiente, perché dopo due ore di fila non abbiamo comunque trovato una soluzione. E ora ci tocca annullare tutto”.

Storie diverse si incrociano lungo piazza delle Medaglie d’Oro. Ma tutte accomunate da “un forte disagio” conferma Andrea Cherella, che deve raggiungere Modena “per un importante impegno universitario. Sarebbe un viaggio breve, ma visto quello che è successo sarà molto dura e non posso che essere preoccupato. A che alternative sto pensando? Purtroppo, nessuna. Se si verificheranno ritardi esorbitanti sarò costretto a tornare a casa, saltando l’appuntamento”.

Si siedono vicino al bar della stazione, invece, i ragazzi di una scuola di Rovereto, in Trentino-Alto Adige. E continuano ad aspettare.

La classe di Rovereto

La loro gita a Napoli, infatti, non è cominciata con il piede giusto e l’intera classe è costretta a raggiungere la destinazione con un Transfer. “Siamo partiti in treno, ma poi siamo dovuti scendere a Bologna - spiegano due alunne, Isabel Santacatterina e Xhensila Leci - e per un momento abbiamo davvero temuto che la gita non si sarebbe più realizzata. La nostra scuola ha fortunatamente trovato una soluzione, ma buona parte della giornata ormai è andata persa”.

Così anche Sergio Franco, che dopo qualche giorno nella città felsinea, era pronto a tornare a casa a Torino. “Se non trovo una soluzione, dovrò trovare un albergo per dormire qui stanotte. Non era l’esito della vacanza che mi aspettavo, ma purtroppo succedono anche eventi di questo tipo”.

Un rientro a casa compromesso anche per Niccolò Carminati, che arrivato in stazione, “ha trovato una ‘sorpresa’ indesiderata – spiega – visto che ci sarà da aspettare parecchio”. “Siamo venuti a conoscenza di questi ritardi esorbitanti in mattinata, quando abbiamo letto i giornali, ma avevamo già preso i biglietti per la nostra vacanza e quindi siamo comunque arrivati in stazione – raccontano Valerie Donato e Andrea De Luca – la speranza è che il traffico venga ripristinato quanto prima”. Valigie in una mano e dita incrociate nell’altra, insomma. In attesa che tutto torni alla normalità.