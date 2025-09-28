Treno e navetta, la coincidenza che mancava

Doppio risultato positivo per i pendolari e gli utenti del trasporto pubblico che vivono a San Lazzaro. Da alcuni giorni, grazie all’azione del comitato di frazione MaMaPo, che si è confrontato con Comune di San Lazzaro di Savena e Srm, l’agenzia che si occupa di mobilità e trasporto pubblico locale per il Comune di Bologna e l’area metropolitana col gestore Tper Spa, sono operative due modifiche di orario pomeridiano-serale a favore di chi proviene in treno da Bologna.

Si tratta in sostanza di due nuove coincidenze bus pensate per chi arriva in stazione a San Lazzaro: ora ad attendere i pendolari ci saranno le navette Saca-Tper 124 e 125, che poi attraverso il centro storico raggiungeranno la collina, l’ospedale Bellaria e Ponticella. Gli orari di arrivo dei treni da Bologna a San Lazzaro con coincidenza bus sono le 17.26 e le 19.26 dei giorni feriali. I nuovi orari di partenza dei bus dalla stazione di San Lazzaro, grazie al lavoro con Srm e Comune di San Lazzaro delle cittadine del comitato Martino-Martiri-Pontebuco, Emiliana Bertolini e Silvia Cappelli, sono: le 17.30, posticipo della vecchia corsa delle 17.15, e le 19.35, posticipo della vecchia corsa delle 19:15. Già al vaglio del comitato MaMaPo e del Comune altre proposte di miglioramento della intermodalità, che saranno operative da gennaio.

L’obiettivo del comitato è di aumentare la fruizione del trasporto pubblico, riducendo lo spreco di corse deserte per mancanza di coincidenze. Soddisfatto anche l’assessore comunale sanlazzarese alla Mobilità, Luca Melega: "Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto, che rappresenta un passo in avanti concreto per i pendolari e per tutti gli utenti del trasporto pubblico di San Lazzaro. Anche in questa occasione il Comune ha saputo ascoltare le richieste dei cittadini, in particolare quelle della zona di Villaggio Martino, Martiri di Pizzocalvo e Pontebuco, per poi avviare un confronto diretto con Srm e Tper e arrivare a un risultato che rappresenta un miglioramento della qualità della vita di chi abita in quelle zone e si reca ogni giorno a Bologna per lavoro, studio o tempo libero. Il nostro obiettivo come amministrazione è continuare a creare tutte le condizioni possibili affinché si favorisca l’utilizzo del trasporto pubblico soprattutto nel tragitto casa-lavoro e quindi si scoraggi l’utilizzo dell’auto privata in un’ottica di crescita di una mobilità sempre più sostenibile".

Zoe Pederzini