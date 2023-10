Trenta Cau entro fine dicembre. Ecco quali patologie cureranno

Ufficializzata la partenza dei Cau, i Centri assistenza e urgenza, fulcro della riforma dei Pronto soccorso fortemente voluta dall’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini. Saranno trenta, in tutta la regione, che partiranno entro la fine dell’anno. Alcune sperimentazioni sono già in essere, avendo fatto da apripista (Ferrara, Comacchio e Cervia), altri come Budrio e Vergato, nella provincia bolognese, apriranno rispettivamente il primo e l’otto novembre. Obiettivo della riforma è l’abbattimento degli accessi nei Pronto soccorso dei grandi ospedali cittadini che saranno destinati solo alle patologie più gravi.

LE PATOLOGIE

Quindi, nelle nuove strutture, ci si dovrà recare per patologie poco gravi (quelli qualificati dai triage come codici bianchi e verdi). Ecco l’elenco dei sintomi per i queli presentarsi nei Cau: mal di testacefaleaemicrania (con dolore lieve-moderato), ustioni minorisolari; disturbi della vista, contrattura muscolare, dolore all’occhio o alle articolazioni, irritazione da lenti a contatto, diarrea (senza sangue), occhio rosso con secrezionicongiuntivite, disturbi anali, trauma occhio senza disturbi della vista, dolore addominale (con dolore lieve-moderato), corpo estraneo orecchio, dolore fianco (tipo coliche renali), dolore orecchio, nausea eo vomito ripetuto, riduzione dell’uditotappo di cerume, mal di schienalombalgia, sangue al naso, brucioredifficoltà a urinare, mal di denti, ostruzione o sostituzione di catetere vescicale, problemi post-estrazione dentaria, agitazione in stato ansioso già conosciuto, torcicollo, febbre, tosseraffreddoremal di gola, medicazioni e rimozioni punti, traumi lievi (piede, caviglia, ginocchia, gomito, polso, mano), piccole ferite, prurito, arrossamentotumefazione della cute, variazione glicemia, punture di insetto, morso di animale, variazione pressione arteriosa.

LE POLEMICHE

L’apertura dei Cau sta già scatenando non poche proteste e preoccupazioni. Il consigliere regionale Daniele Marchetti, leghista, vicepresidente della commissione Sanità in Regione, sarà oggi davanti all’ospedale nuovo di Imola "per informare e sensibilizzare la cittadinanza un approccio privo di logica". Valentina Castaldini, capogruppo di Forza Italia in regione, sottolinea "che la decisione fino ad oggi non è stata supportata da un’adeguata campagna informativa, tanto che alcuni Cau apriranno in questi giorni senza che i cittadini ne siano realmente a conoscenza e consapevoli di cosa accadrà". Il presidente dell’Ordine dei medici di Bologna, Luigi Bagnoli, afferma che "è necessario un attento percorso formativo dei medici chiamati a curare le patologie più difformi in pazienti non conosciuti".

LA FILOSOFIA

Estremamente soddisfatto l’assessore Donini: "Prende avvio qui in Emilia-Romagna un modello profondamente innovativo, che potrebbe aprire una nuova strada nel Paese, in una fase in cui il servizio sanitario nazionale è costretto a cambiare, perché in ballo c’è la sua stessa sopravvivenza. I Centri assistenza e urgenza danno una risposta più veloce ai pazienti con basse criticità, ma la qualità della presa in carico, del servizio e della cura non cambiano. Anzi – dichiara – siamo convinti che questa riorganizzazione possa migliorare ulteriormente sia l’appropriatezza, sia i tempi della presa in carico, tanto per le emergenze, che continueranno a essere gestite unicamente nei Pronto soccorso, quanto per le urgenze, che troveranno risposta adeguata nei Cau".