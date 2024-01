Gennasi

LA PETIZIONE

Da ieri tutti di passo, un occhio al tachimetro, l’altro a infovelox e telelaser, il terzo all’immaginetta sul cruscotto. Che non è più Santa Rita, bensì la studentessa-lavoratrice-pendolare Furini, di Monte San Pietro, 22 anni e una camionata di sì (apolitici, apartitici, autonomi) al referendum sulla mobilità by Lepore & C. Trenta e lode, signorina Guendalina!

L’INFRASTRUTTURA

Rallenta anche il Passante, in panne tra piani, rimpalli e solleciti, due miliardi di dubbi, il fine giustifica il Mezzo o siamo alle comiche?

PEOPLE MOVER

Aveva tariffe alte già in fasce, sono diventate altissime da lunedì, adesso che è adulto e fa il suo. Il biglietto standard sola andata è salito da 11 a 12,80 euro, scusate se è poco, gentili turisti e utenti che volate low cost o utilizzate la navetta per andare al lavoro, porca miseria. Caro arrabbiato.

QUANTA ACQUA

Tra mercoledì sera e giovedì mattina, in città, tre distinti guasti alle tubature di Hera hanno provocato allagamenti, deviazioni dei bus e disagi assortiti a circa trecento famiglie. Che rotture.

BASKET CITY / 1

La Fortitudo vince sempre, vince ovunque, vince comunque. Toccatevi pure, amici appassionati della Effe, ma nella prossima stagione tornerà il Derby. Checché ne dicano Tizio, Caja e Sempronio.

BASKET CITY / 2

Clamoroso al Marconi: venerdì notte un centinaio di virtussini ha festeggiato con cori e fumogeni la squadra di ritorno da Istanbul, dove Belinelli e compagni avevano rimediato in Eurolega, contro l’Efes, una sconfitta con 24 punti di scarto. Si può dare di più? I tifosi, no. CALCIO

Al netto di errori in proprio, sfortuna e tigna degli avversari, il doloroso ko del Bologna a Cagliari ha riproposto un interrogativo ineludibile: premesso il rispetto dovuto all’uomo e al professionista, che cosa c’entra l’attaccante olandese Van Hooijdonk con un club di serie A in piena corsa (piena, sissignori) per un posto in Europa? La punta dell’iceberg.