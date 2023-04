Trenta nuovi letti elettrici nei reparti dell’Appennino

Grazie ad un investimento di 62.520 euro, l’ospedale di Vergato è stato dotato di 20 letti elettrici (nella foto), mentre 10 ausili con le medesime caratteristiche sono stati consegnati all’ospedale Costa di Porretta. L’intervento, spiega l’azienda Usl in un comunicato, è finalizzato a migliorare il comfort e la sicurezza dei pazienti, riducendone anche i rischi di caduta, e degli operatori che, grazie agli automatismi dei letti, non correranno rischi derivanti dallo spostamento manuale dei carichi durante le varie attività assistenziali ed il trasporto dei degenti.

"Questo è un segno concreto – spiega il direttore generale dell’Ausl Paolo Bordon – per migliorare quotidianamente cura e assistenza di tutti i presidi ospedalieri aziendali, investendo in particolare sul territorio, laddove si gioca la sfida del Dm77". Il Dm77 è un decreto ministeriale che individua gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture dedicate all’assistenza territoriale e al sistema di prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico. Il perno del nuovo sistema assistenziale è il Distretto sanitario, al cui interno riveste un ruolo fondamentale la Casa della Comunità dove i cittadini potranno trovare assistenza 24 ore su 24 ogni giorno della settimana.

"L’arrivo di questi letti – spiega la direttrice del distretto Sandra Mondini – è una bella notizia per tutti gli abitanti dell’appennino che, anche così, possono continuare ad avere fiducia nella qualità delle cure e dell’assistenza che l’Azienda intende garantire anche nel territorio montano". Ogni ausilio è dotato di quattro semisponde laterali a scomparsa che garantiscono a ciascun paziente il massimo livello di protezione contro le cadute, evitando intralci alle manovre di ingresso eo di uscita, guidate dagli operatori sanitari. Inoltre ogni letto garantisce l’anti-schiacciamento, mentre le pulsantiere consentiranno al paziente di gestire in autonomia e in sicurezza tutti i propri movimenti, così come verrà facilitata la gestione delle varie movimentazioni, incluse quelle di emergenza, a carico del personale. Infine, la quinta ruota di cui è provvisto ciascun letto ha la funzione di facilitarne la capacità di sterzo, soprattutto in spazi stretti, dove è più difficile eseguire spostamenti.

m. s.