Trenta nuovi nati nella nursery delle testuggini

Salvare la testuggine della Bassa. Vale a dire la testuggine palustre europea (Emys orbicularis). E’ una delle missioni del Centro rettili e anfibi di San Giovanni in Persiceto. Il Centro si trova nell’area di riequilibrio ecologico ‘La Bora’. E in questi giorni i tecnici di Sustenia, la società pubblica di proprietà di molti dei Comuni che sono convenzionati Giapp, ovvero Gestione integrata delle aree protette della pianura, e che gestisce il Centro, con il supporto di una veterinaria specializzata, si stanno occupando delle nuove nascite: ben 29 tartarughine sono venute alla luce recentemente. E stanno anche lavorando alla caratterizzazione genetica degli esemplari riproduttori per la conservazione di questa specie.

"La testuggine palustre – spiega Andrea Morisi, tecnico ambientalista di Sustenia – sta progressivamente scomparendo. E può essere considerata una ‘specie ombrello’. Cioè salvando lei, si salva anche l’ambiente che le è necessario per vivere, cioè le zone umide, e quindi si aiutano molte altre specie legate all’ecosistema palustre". Dunque queste rare testuggini nostrane, ospitate in condizioni semi - naturali, vengono prelevate dalle vasche all’aperto e sottoposte a prelievo di un campione di sangue e all’inserimento di un microchip. Inoltre, vengono valutate sotto il profilo sanitario con tampone orale e analisi delle feci. Il Centro è costituito da 17 vasche recintate e videosorvegliate in cui ogni anno si riescono a far nascere dalle 30 alle 60 tartarughine. Queste vengono poi messe negli acqua - terrai e poi fatte crescere all’aperto fino a quando sono idonee per essere liberate nelle aree protette. Dal canto suo, il Comune di Persiceto sta sostenendo il progetto con alcuni interventi che porteranno il Centro a un livello unico nel panorama non solo nazionale.

"Abbiamo acquisito un terreno di quasi un ettaro – spiega l’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Bracciani –. Con l’acquisizione amplieremo il Centro rettili e anfibi e troveranno spazio nuove strutture dedicate al potenziamento dell’allevamento della testuggine palustre, grazie anche a finanziamenti. E realizzeremo altre zone umide mettendo a dimora nuovi alberi". E aggiunge: "E’ in corso poi la progettazione esecutiva e già finanziata per costruire un fabbricato di fianco agli uffici di Sustenia da adibire a ‘nursery’ specificamente dedicata alle testuggini neonate. Lo scopo è quello di ottimizzare i passaggi dell’allevamento di questa preziosa specie".

Pier Luigi Trombetta