Trenta patentini per la ’guida sicura’ dei cani

Grande successo per la prima edizione del patentino dei cani a Ozzano dell’Emilia: nei giorni scorsi è avvenuta la consegna dell’attestato di partecipazione ai corsisti e ai loro fidi amici a quattro zampe. Sono stati consegnati ben trenta patentini per cani a tutti coloro che hanno partecipato al primo corso organizzato dal Comune di Ozzano dell’Emilia: un’iniziativa che ha puntato a promuovere la corretta gestione degli animali e favorire una convivenza armoniosa con il padrone e l’ambiente che li circonda.

Il patentino infatti, rappresenta un percorso di formazione volto a sensibilizzare i proprietari sulle esigenze degli amici a quattro zampe e sul rispetto delle regole. Grazie alla collaborazione con la dottoressa Giulia Bompadre, che è medico veterinario esperto in Comportamento animale del Fnovi, La Federazione nazionale ordini veterinari italiani, e da pool di altri esperti qualificati, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di approfondire attraverso lezioni mirate temi importanti come l’educazione e il comportamento del cane, normative e responsabilità, gestione sicura nei contesti urbani e negli spazi pubblici e tanto altro: tutto finalizzato a fornire strumenti pratici per gestire in sicurezza il proprio cane a vantaggio dell’animale domestico e del suo padrone.

"Abbiamo consegnato oltre 30 patentini per proprietari di cani – sottolinea l’assessore comunale al Benessere animale, Giovanni Catrini –. Un traguardo importante che racconta l’impegno crescente della nostra comunità verso il benessere animale e la convivenza responsabile. Ringrazio la dottoressa Giulia Bompadre, il Dipartimento di Medicina Veterinaria, l’Azienda USL di Bologna e l’Associazione Fratelli di Zampa per il contributo fondamentale. Abbiamo dato un segnale concreto: essere proprietari consapevoli è un atto d’amore verso gli animali e un valore per tutta la collettività".

Le parole dell’assessore Catrini sono, poi, state sottolineate dal primo cittadino ozzanese, Luca Lelli: "Questa è un’iniziativa che pone le basi per un futuro più consapevole e responsabile, migliorando la qualità della vita degli animali e della comunità. Nel nostro territorio oltre alla facoltà di veterinaria ci sono tantissimi studenti e famiglie che hanno amici a quattro zampe. Seguire corsi come questi aiuta a migliorare la gestione dei cani e a vivere più serenamente".

Zoe Pederzini