Trenta premi studio per diplomati

Trenta premi di studio per valorizzare i migliori studenti diplomati negli istituti tecnici tecnologici statali dell’Emilia-Romagna. La scuola e il merito tornano al centro dell’azione del gruppo emiliano-romagnolo dei Cavalieri del Lavoro, presieduto da Maurizio Marchesini, che ha stanziato trenta assegni da mille euro l’uno per altrettanti ex alunni, diplomati nel corso dell’anno scolastico 2024-2025. Possono farne richiesta tutti gli studenti che abbiano chiuso il proprio percorso di studi superiore con il massimo dei voti alla maturità (100/100 o 100/100 e lode) e che nei due anni precedenti abbiano mantenuto una media voti non inferiore a 8/10.

I premi sono riservati agli studenti degli indirizzi agraria, agroalimentare e agroindustria; chimica, materiali e biotecnologie; costruzioni, ambiente e territorio; elettronica ed elettromeccanica; grafica e comunicazione; informatica e telecomunicazioni; meccanica, meccatronica ed energia; sistema moda; trasporti e logistica.

Partecipare al bando, che chiude il 31 ottobre 2025, è semplice: la domanda va presentata in carta libera via pec a cavlavgruppoer@pec.it oppure tramite raccomandata scrivendo al Gruppo Emiliano Romagnolo Cavalieri del Lavoro, via Barberia 13, 40123 Bologna. Occorre inviare l’apposita scheda predisposta compilata in ogni sua parte, fotocopia delle pagelle di terza e quarta, fotocopia del certificato di maturità con il voto, fotocopia della carta d’identità dello studente e del codice fiscale, l’attestazione Isee 2025. Nella graduatoria saranno privilegiati i concorrenti con reddito non superiore a 55mila euro.

Per informazioni contattare lo 051 3399990 o via mail a gruppo.emilianoromagnolo@cavalieridellavoro.it.