Trentamila euro di benzina con le tessere rubate

Dopo aver sottratto tessere carburante a un autotrasportatore dipendente di una ditta romana, avevano fatto vari rifornimenti, arrivando a sottrarre ai bilanci della azienda 32mila euro. Abitano tutte nel Bolognese le undici persone denunciate dai carabinieri della stazione Corticella per avere utilizzato, in modo illecito, tessere carburante di una ditta di trasporti di Roma per fare il pieno di carburante in vari distributori dell’Emilia-Romagna. Si tratta di cinque italiani, due moldavi, un romeno e un ucraino, di età comprese fra i 25 e i 53 anni, fra i quali un paio di autotrasportatori. Sono accusati di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. L’indagine è nata a novembre 2021, quando il responsabile dell’azienda romana ha denunciato che cinque carte carburante intestate alla ditta e in uno a un autotrasportatore trentaseienne residente a Viterbo erano state utilizzate in modo fraudolento da persone che avevano fatto numerosi rifornimenti di benzina e gasolio, per un totale di 32mila euro. I carabinieri hanno accertato che i rifornimenti illeciti erano stati fatti, in circostanze diverse, presso vari distributori in Emilia-Romagna. Grazie alla visione delle videocamere di sorveglianza installate nelle aree di servizio e all’analisi delle celle telefoniche agganciate durante i rifornimenti i militari dell’Arma sono arrivati a identificare gli undici odierni indagati.