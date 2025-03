Trent’anni di eventi, lunga vita alla Pro Loco

Anche una ventina di manifestazioni all’anno. Sono numeri record quelli che ha nel carniere la Pro Loco di Anzola che quest’anno compie 30 anni e che ha chiamato il maestro Fio Zanotti a inaugurare la fiera di giugno. La Pro loco fu fondata, infatti, nel 1995 dal compianto ex vice sindaco Massimo Barbieri. Ora il presidente è Fausto Franceschi che guida un nutrito gruppo di volontari che scendono in campo ogni qual volta viene organizzato un evento. "In tutti questi anni – racconta Alfonso Racemoli, presidente dalla Pro loco dal 2002 al 2016 e che prese il testimone da Guido Comastri – abbiamo cercato di sviluppare al meglio il territorio. Ricordo manifestazioni come ‘Cavalli a confronto’, in collaborazione con Orsi Mangelli e il collezionista di auto d’epoca Mario Righini. Abbiamo rivitalizzato Cà Baltram, una dimora storica con tanto di affreschi lungo la via Emilia, che è stata sede della Pro loco per un certo periodo di tempo".

"Mi piace poi ricordare – continua Racemoli – i concerti di Andrea Mingardi, di Annalisa Minetti, gli spettacoli con Cevoli, Giacobazzi e Pizzocchi. E ancora la pubblicazione dei calendari di fine anno in collaborazione con Norma Tagliavini. Insomma, con tutte queste iniziative e con tante altre, come quelle collegate alle stagioni e alle festività, abbiamo cercato di promuovere il nostro territorio. E credo che siamo riusciti a dare al nostro Comune un valore aggiunto". Tra i prossimi appuntamenti a cura della Pro loco ci sono il concerto in piazza in occasione del primo maggio, a cura anche dei giovani del centro culturale, e la tradizionale fiera che è prevista a giugno il 12, 13, 14 e 15.

"Cerchiamo di portare avanti – spiega Franceschi – quanto fatto di buono dai nostri predecessori e dai nostri fondatori, pur tra difficoltà e iter burocratici. Dico questo perché l’organizzare un evento di un certo tipo comporta poi il confrontarsi con una certa burocrazia. Le manifestazioni che portiamo avanti hanno successo di pubblico e la cosa ci gratifica e ci sprona a proseguire con determinazione. Ora ci stiamo concentrando sulla organizzazione della 37esima edizione della nostra fiera che si chiama ‘La fiera di Anzola – sagra d’la raviôla e d’la brazadèla. Questi ultimi sono i dolcetti della nostra tradizione".

E aggiunge: "Anticipo che inaugurerà la kermesse il maestro Fio Zanotti; quindi nei giorni successivi sul palcoscenico ci sarà il duo comico Marco Dondarini e Davide Dalfiume. E poi l’esibizione dei Kiwi Cathedral. Nell’ultimo giorn ‘Tutti in pista con Marusca’, area bimbi, stand del pesce, stand ’trattoria del contadino’ e tanto altro. E, dunque, lunga vita alla Pro loco di Anzola".

Pier Luigi Trombetta