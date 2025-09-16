Trent’anni di Punto Antico. Ricamatrici amate nel mondo

L’associazione culturale Il Punto Antico di Persiceto, nata nel 1995, con presidente Loretta Malaguti, festeggia 30 anni. Tempo durante il quale l’associazione, che si compone di un centinaio di signore, ha organizzato corsi e laboratori su varie tecniche di ricamo, dal punto antico al ricamo classico, dal merletto ad ago (Aemilia ars), al merletto a tombolo e al ricamo su tulle.

"Nel tempo – spiegano dall’associazione – siamo riuscite a farci distinguere a livello nazionale e non solo per la qualità dell’insegnamento e per la raffinata bellezza delle realizzazioni prodotte da allieve di ogni età. Le ricamatrici mantengono viva questa arte partecipando a numerose mostre e a scambi culturali in particolare con il Giappone".

E per celebrare il 30esimo compleanno nello scorso giugno, nella sala consiliare del palazzo comunale, alla presenza del sindaco, sono stati consegnati i riconoscimenti alle socie fondatrici dell’associazione e alle insegnanti. Erano presenti per l’occasione Matelda Starace moglie dell’ambasciatore d’Italia in Giappone nel periodo 2017-2021, Ikuko Igarashi da Tokio che tiene corsi di ricamo italiano in Giappone e Olga Anikeeva da San Pietroburgo che organizza corsi di ricamo in Ungheria.

A seguire la mostra allestita nella chiesa della Madonna della Cintura, per gentile concessione del parroco don Lino della Collegiata di San Giovanni Battista.

p. l. t.