Trent’anni fa la rivoluzione hip hop. I Sangue Misto aprirono la strada

Era una città nella quale l’esperienza del Centro Sociale L’Isola nel Kantiere, aveva fatto nascere all’inizio degli anni ‘90 la scena del nuovo hip hop italiano, Bologna. Confermando così la sua vocazione a essere luogo dove la sperimentazione e la ricerca musicale si sviluppavano fuori dagli spazi ufficiali. Come quella stanza occupata in piazzetta San Giuseppe dietro l’Arena del Sole alle prese con interminabili lavori prima della riapertura, dove si erano incontrati tanti artisti della primissima ondata rap, tra consapevolezza sociale e voglia di ballare sino all’alba. Questo l’ambiente che farà da sfondo, nel gennaio 1994, alla pubblicazione di un disco che avrebbe segnato in maniera irreversibile tutte le produzioni hip hop degli anni successivi, ancora oggi citato dalle nuove generazioni come un album di riferimento per le sue innovazioni sonore e linguistiche. Basti pensare all’omaggio fatto dai Club Dogo che nel 2006 inseriscono nel loro Penna Capitale una versione remix di Cani Sciolti, una delle canzoni del disco.

L’album, del quale in questi giorni ricorrono i trent’anni dall’uscita, stampato in doppio vinile era SxM, il gruppo si chiamava Sangue Misto e ne facevano parte DJ Gruff, Deda e Neffa, ancora molto lontano dal successo commerciale. Il lavoro fu prodotto dalla Century Vox, etichetta indipendente che gravitava proprio intorno all’Isola nel Kantiere e che aveva realizzato una serie di dischi, rigorosamente in vinile, di gruppi come Isola Posse All Stars, Sud Sound System, Almamegretta e che aveva avuto una importante esposizione mediatica portando i suoi artisti all’interno del programma televisivo presentato da Serena Dandini Avanzi, assieme a comici come i quasi esordienti Sabina e Corrado Guzzanti. SxM è l’ultimo disco della Century Vox ed è un vero manifesto dell’hip hop, ricco di canzoni che parlano un linguaggio pieno di neologismi, cultura di strada che mescola la politica con l’intrattenimento, storie di ordinaria quotidianità e riflessioni ‘globali’ incastrando con una perfezione irripetibile le rime rappate da Deda e Neffa con i suoni urbani di DJ Gruff che eleva il giradischi a strumento capace di disegnare autentiche partiture.

Brani come Lo straniero, con la celebrazione di uno struggente senso di estraneità alla morale comune; Clima di tensione, sugli stati d’animo di chi sente l’insofferenza delle istituzioni; l’ironica Manca mone, sulle ristrettezze economiche e Senti come suona, sull’amore per il suono dell’hip hop, sono tutti diventati dei classici, continuamente citati nel corso degli ultimi decenni. Facendo di SxM uno dei più ricercati oggetti del desiderio di appassionati e collezionisti che si contendono sia l’introvabile edizione originale che ha superato la quotazione di 700 euro nei siti specializzati, sia le ristampe, vendute anche a 400 euro.