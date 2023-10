Trent’anni fa nasceva il Museo Morandi

Esattamente 30 anni fa, il 4 ottobre 1993, giorno di San Petronio, veniva inaugurato al 2º piano di Palazzo d’Accursio il Museo Morandi, nato dalla generosa donazione di Maria Teresa Morandi, sorella più giovane dell’artista. Un vero tesoro, con 118 opere del fratello, alle quali poi si aggiunsero altri lavori alla scomparsa, nel 1994, della stessa Maria Teresa. In breve il Museo divenne un punto di riferimento internazionale. Diretto per 8 anni dalla sua fondatrice, la storica dell’arte Marilena Pasquali, passò poi alla Galleria d’Arte Moderna e nel 2012 al MAMbo, dove attualmente sono esposte le opere del Maestro. Una collocazione che ha dato il via a numerose polemiche, partendo dal fatto che la sorella Maria Teresa aveva indicato chiaramente nel testamento come sede Palazzo d’Accursio (Cecilia Matteucci ha infatti ritirato la sua opera di Morandi, perché contraria a questa soluzione). Gli scontri sono ancora in corso. Da un paio d’anni il sindaco Matteo Lepore (appoggiato da Lorenzo Balbi, direttore di MAMbo) ha indicato la Palazzina Magnani – tutt’ora in ristrutturazione – come nuova sede del Museo.

Ma quel giorno di 30 anni fa i sentimenti erano d’entusiamo, come testimoniato dai presenti. "Ricordo – afferma Marilena Pasquali – insieme a tanta fatica per allestire il tutto, l’entusiasmo e la soddisfazione nel vedere realizzato il Museo alla cui concretizzazione ho lavorato per 11 anni. Ricordo la gioia della sorella di Morandi, fragile, ma di spirito fortissimo che, insieme ad importanti studiosi, i sindaci Renzo Imbeni e Renato Zangheri, collezionisti, artisti, festeggiava il fratello e la città in cui lui si riconosceva. In particolare ripenso all’imperdibile prolusione inaugurale di Umberto Eco, vero e proprio pezzo della migliore letteratura morandiana. É stato un momento magico per la città". Anche la collezionista Paola Giovanardi ricorda: "Ho seguito assieme ai miei genitori tutto l’excursus per arrivare sino alla magnifica giornata dell’inaugurazione. Eravamo tutti entusiasti e supportati dalla grande forza di Marilena Pasquali. Mio padre aveva parlato con il sindaco Imbeni più volte, condividendo l’idea di fare il Museo in un luogo prestigioso centrale: quindi ciò si avverava". "A ripensarci mi emoziono ancora – dice Cecilia Matteucci –: vedere tutte le opere del Maestro così esposte e riunite, dove la bellezza risaltava ancora di più. Mi affacciai alla finestra su piazza Maggiore, gremita per la festa del patrono, e pensai che San Petronio benediceva il Museo e tutti noi. È giusto che il Carlino, ricordi alla città quello che fu un momento artistico importante". L’allora direttore della Gam, Nino Castagnoli, docente universitario, evidenzia che "ero contento di come era stata data esecuzione a questo progetto, anche se non ero così d’accordo con la scelta che era stata fatta, perché pensavo al progetto di un grande Museo, dove si sarebbero riunite collezioni, sia moderne che contemporanee".