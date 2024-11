Trentenne si barrica in casa: "Da qui esco solo morto"

Momenti di tensione, ieri mattina, nella tranquilla frazione di Bisano di Monterenzio quando un uomo, brasiliano 30enne, si è barricato in casa per non consegnarsi alle forze dell’ordine. Il ragazzo è già noto alle forze dell’ordine della Compagnia di San Lazzaro di Savena: ha vari precedenti. Attualmente era indagato per il reato di stalking e maltrattamenti contro familiari. Per lui il Tribunale di Bologna aveva disposto, tempo fa, la misura cautelare del divieto di avvicinamento, misura che il 30enne avrebbe infranto più volte avvicinandosi alla ex compagna. Da qui, giorni fa, era scattato l’aggravamento della misura cautelare con la disposizione di portarlo in carcere. E qui si arriva, dunque, alla cronaca di ieri mattina. I carabinieri della stazione di Monterenzio, che fa capo alla Compagnia di San Lazzaro, verso le 10 si sono recati a Bisano, a casa del 30enne con l’intento, come di prassi, di notificargli l’aggravamento della misura cautelare emessa a suo carico e di trasferirlo dunque, alla Dozza di Bologna.

Quando il giovane, che per fortuna era solo in casa e non aveva armi all’interno dell’abitazione, si è visto i militari alla porta e ha capito cosa stava per succedere è andato in escandescenze. Con uno scatto fulmineo ha chiuso a chiave la porta d’ingresso dell’appartamento, serrato le finestre e si è barricato all’interno del bilocale.

A nulla sono valsi i tentativi dei carabinieri di parlare con il soggetto che, su tutte le furie, ha continuato ad urlare, per ore: "Da qui dentro uscirò solo morto".

Vista la situazione, poco dopo, sul posto sono arrivate svariate pattuglie dalla Compagnia di San Lazzaro in supporto dei colleghi e, verso l’ora di pranzo, anche i negoziatori. A nulla è valso il loro tentativo, durato a lungo, di provare a far ragionare il 30enne per far sì che si consegnasse nelle mani della giustizia e scongiurare un epilogo peggiore. A quel punto, verso le 13, sul posto sono arrivati i carabinieri dell’Api, l’aliquota di primo intervento, che intervengono in situazioni ad alto rischio. Il 30enne si è arreso solo quando i militari del reparto Api, verso le 13.30, hanno fatto irruzione nell’appartamento del soggetto. L’uomo, a quel punto, è stato arrestato e trasferito immediatamente in carcere. L’area è rimasta blindata ed isolata, per ragioni di sicurezza, per svariate ore.

Zoe Pederzini