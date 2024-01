Trevalli Cooperlat punta sul digitale

Trevalli Cooperlat, cooperativa del settore lattiero-caseario (sede principale a Jesi, nelle Marche), sceglie ShopFully, tech company leader europea nel Drive to store, per aumentare l’awareness e incentivare l’acquisto in negozio dei prodotti della linea Trevalli Senza Lattosio. La partnership – in Sicilia, Puglia, Abruzzo, Marche, Veneto – ha consentito al brand di raggiungere risultati importanti: degli utenti esposti alla comunicazione, il 40% ha dichiarato di avere acquistato i prodotti Trevalli Senza Lattosio, il 9% dichiara che li acquisterà in futuro. "Grazie alla collaborazione con ShopFully abbiamo raggiunto risultati importanti in termini di sell-out e di brand awareness, coinvolgendo i consumatori fin dalla pianificazione dell’acquisto", ha detto Claudia Serges (nella foto), brand manager Trevalli Cooperlat.