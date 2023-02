Tribunale ecclesiastico, il bilancio I matrimoni annullati sono in calo Zuppi: "Occorre guarire le ferite"

"Quello della nullità del matrimonio è un percorso terapeutico che guarisce le ferite e affranca dal passato". Così il cardinale Matteo Zuppi definisce il lavoro del tribunale ecclesiastico Flaminio nel giorno in cui viene inaugurato il nuovo anno giudiziario. I numeri nudi e crudi, sviscerati dal vicario giudiziale monsignor Massimo Mingardi, dicono che nel 2022 sono state depositate 58 richieste di nullità, chiamate libello, contro le 66 dell’anno precedente. Anche nelle cause trattate si registra una flessione, passando dalle 179 del 2021 alle 144 del 2022. Di queste, 78 sono arrivate a sentenza e solo quattro si sono concluse mantenendo il vincolo nuziale.

"Dobbiamo spiegare l’itinerario della nullità – prosegue l’arcivescovo – come da indicazioni di Papa Francesco. Dobbiamo rendere più vicino questo meccanismo che ancora non è molto conosciuto, forse per paura, ipocrisia o forse perché sembra riaprire ferite chiuse. In realtà questa esperienza fa chiudere le ferite, non le riapre, e ovviamente non mette in discussione la sacralità del matrimonio". Il tribunale Flaminio si occupa delle nove diocesi presenti sul territorio che da Bologna va a San Marino e in questa realtà che percorre la parte orientale della via Emilia la principale causa di nullità è legata fragilità psicologiche di uno dei coniugi. E’ necessario fare due distinzioni, la prima è che la causa canonica non è l’analogo del procedimento civile legato alla separazione e al divorzio, ma verifica con cura la mancanza di un requisito o la presenza di un impedimento nel momento in cui gli sposi si sono uniti in matrimonio. La seconda è che ricorrono al tribunale ecclesiastico persone che hanno una età differente e spesso non sono giovani a chiedersi quanto sia valido il loro ‘sì’ davanti all’altare.

"Il matrimonio non serve soltanto alla gratificazione affettiva – conclude Zuppi – che è comunque importante. Quando però si riduce tutto e solo alla gratificazione affettiva, ad un momento, ci si fa male e si fa male agli altri. E di ferite in giro ce ne sono parecchie. Male non si vuole stare: spesso ci si aggrappa ad altro per stare bene e non ci si accorge che si scivola in altre dipendenze". Infine la relazione del vicario giudiziale aggiunto, don Marco Scandelli, ha spiegato quanto la possibilità di accedere al processo breve sia un modo per raggiungere rapidamente alla verità e non una scorciatoia per ottenere la nullità.

Massimo Selleri