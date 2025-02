Tribunale ecclesiastico. Zuppi: "Serve educare di più alla sessualità"

"Bisogna puntare sull’educazione alla sessualità, perché oggi ce n’è poca, e di conseguenza lo fa la pornografia". Queste le parole del cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi ieri durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario del tribunale ecclesiastico Flaminio, che si occupa di gestire gli annullamenti di matrimoni. "C’è in giro molta sofferenza, certe relazioni malate poi portano a violenza vera e propria", ha comentato.

Per Zuppi l’educazione alla sessualità significa anche "educare alla razionalità". Rispetto a questa tematica il cardinale non ha nascosto la sua confusione: "Sono temi su cui siamo visti come la Chiesa dei divieti, ma ormai siamo diventati degli arbitri senza fischietto". E ha aggiunto con il sorriso: "Prima fischiavamo sempre, oggi non fischiamo neanche più. Il magistero dei Papi degli ultimi decenni hanno voluto restituire una bellezza alla sessualità".

L’intervento dell’arcivescovo ha concluso la comunicazione del bilancio del anno 2024 del tribunale ecclesiastico. Evento durante il quale Francesco Catozzella, docente di diritto matrimoniale canonico alla Pontificia Università Lateranense, ha presentato il suo lavoro sulle ’dinamiche della sessualità nella prospettiva del bonum coniugum, potenziali rilievi invalidanti’. Una relazione in cui Catozzella ha messo in evidenza "il rilievo positivo e a volte negativo che assume l’esercizio della sessualità nel matrimonio" e in cui "la prevenzione d’invalidità passa necessariamente attraverso l’educazione alla sessualità".

Nel 2024, il tribunale ecclesiastico ha registrato 20 cause depositate da persone residenti nella diocesi della città. In Emilia-Romagna, il totale è di 50 per i nove diocesi presenti. "La cifra è uguale a quella del 2023 sia per Bologna che per la regione – spiega Massimo Mingardi, vicario giudiziale –. La particolarità di quest’anno è che ogni causa decisa ha avuto l’esito favorevole e la nullità è stata riconosciuta. È eccezionale anche se in generale poche sono le cause con un esito non favorevole". Ad esempio, nel 2023, solo tre hanno avuto l’esito negativo e due sono state archiviate.

Gli annullamenti di matrimoni rappresentano uno strumento per dare un senso al fallimento di un legame che non doveva esserci o riscoprire che cosa aveva portato la coppia a compiere quel passato e tentare una nuova ripartenza.

L’altro motivo di soddisfazione per Mingardi, il ritmo dell’attività del tribunale. "La durata media media dei processi è calata e rispondiamo con più velocità".

Un’evoluzione significativa per il vicario, perché il processo di annullamento è composto di diverse tappe. "Innanzitutto occorre avere una consulenza con un avvocato che possa dare una prima valutazione del caso per poi orientare l’introduzione della causa – ricorda Mingardi –. Dopo alcuni passaggi iniziali, durante i quali si tenta di coinvolgere anche l’altro coniuge, si fa l’istruttoria, con interrogazioni ai coniugi e a testimoni". Una volta l’indagine finita, la situazione è dibattuta e un collegio di tre giudici ha la decisione finale.

Arthur Duquesne