Tribunale ecclesiastico. Zuppi: "Solo venti cause. Vorrei che fossero di più"

Più cause di annullamento sui tavoli del tribunale ecclesiastico Flaminio. Il desiderio espresso dal cardinale Matteo Zuppi nella giornata di ieri, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario ecclesiastico, può sembrare un paradosso soprattutto per chi non conosce la procedura. Ogni causa inizia ed è accompagnata dalla dimensione di ascolto ed è questo uno degli aspetti che lo rende non un mero atto giuridico, ma una vera indagine per capire se all’epoca del matrimonio c’erano motivi nascosti che impedivano l’unione tra i due coniugi. "Vorrei molte cause – spiega l’arcivescovo – perché l’annullamento è uno degli strumenti per guarire da una sofferenza che, comunque, la divisione porta con sé. E’ un modo per ricominciare e non è il divorzio cattolico, ma è un discernimento attento, profondo e spirituale che può restituire una consapevolezza e una possibilità per il futuro". In sostanza è un modo o per dare un senso al fallimento di un legame che non doveva esserci o per riscoprire che cosa aveva portato la coppia a compiere quel passo e tentare una nuova ripartenza.

Nel 2023 sono state 20 le cause depositate da persone residenti nella diocesi di Bologna e sono, quindi, in lieve calo rispetto a quelle presentate nel 2022 che sono state 26. Il tribunale ha competenza su nove diocesi e l’anno scorso ha formulato 55 sentenze di prima istanza di cui 50 con esito affermativo accogliendo, quindi, le motivazioni presentate per la nullità del matrimonio, mentre solo tre hanno avuto esito negativo e due sono state archiviate. Questi numeri sono appunto il frutto dell’opera preliminare di ascolto. Il lavoro di verifica viene svolto da avvocati che hanno ricevuto una particolare formazione e che vengono chiamati patroni stabili. All’interno del Tribunale Flaminio questi professionisti l’anno scorso hanno svolto 131 colloqui a dimostrazione di quanto il sacramento del matrimonio stia vivendo un momento di forte crisi.

"Perché tutti i matrimoni, sia quelli civili che quelli religiosi, sono in crisi? Questa è una grande domanda che evidenzia come oggi non si sceglie un legame che garantisca un rapporto di amore reciproco. Probabilmente questo succede perché siamo figli del nostro tempo – riflette il cardinale –. L’esortazione apostolica ‘Amoris Laetitia’, è il grande sforzo che papa Francesco ha fatto per aiutarci a vivere la bellezza di questo legame. La dobbiamo ancora fare nostra fino in fondo perché i legami tante volte vengono percepiti come soffocanti, mentre in realtà assicurano tutto il coinvolgimento umano e affettivo delle persone".