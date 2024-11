Tributo a Lucio Saffaro. Tra poesia e scienza. Due eventi imperdibili

Venerdì prossimo San Giovanni in Persiceto ospiterà un itinerario dedicato a Lucio Saffaro, "l’artista delle forme perfette", nel segno dell’incontro tra scienza, letteratura e pittura. Il programma si apre alle 16 con la visita guidata alla sezione ’Fisica Experience’ del Museo del cielo e della terra, in compagnia del professor Nicola Semprini Cesari (foto), ordinario di fisica all’Università di Bologna. Dalle 17,30 si terrà la conferenza "Lucio Saffaro, matematica e arte come poesia" del professor Bruno D’Amore, amico dell’intellettuale triestino e docente dell’Università di Bogotà. L’incontro si terrà nella sala del Consiglio comunale, in via Corso Italia 70. Il doppio appuntamento offre un’opportunità unica per scoprire la fusione di arte e scienza nella ricerca di Lucio Saffaro, un autore in grado coniugare in maniera originale l’arte figurativa e la matematica.