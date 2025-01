Tributo alla musica del maestro Conte con I Quattro Conti

È da un po’ di tempo che i fan di Paolo Conte non si godono un concerto del loro maestro preferito. Ma grazie alla serata di questo giovedì 16 gennaio al Bravo Caffè, ore 22, gli ascoltatori potranno sentire dal vivo brani del cantautore suonati dal gruppo I Quattro Conti. Composta da Renato Belladelli (voce, kazoo, controbasso), Luca Lesignoli (pianoforte), Francesco Borghi (batteria), Fausto Leali (chitarra, banjo), Roberto Rossi (sax, clarinetto) e Nicholas Marturini (fisarmonica), la band proporrà un’esperienza coinvolgente per il pubblico, tra swing e jazz. Dai brani delle origini come ’Genova per noi’, ’La Topolino amaranto’, ’Bartali’ o ’Un gelato al limon’, per poi passare alla melodia di ’Via con me’ e ’Diavolo rosso’, fino a canzoni più intime e riflessive come ’Max’, tutto il repertorio di Conte sarà celebrato.