Trionfo azzurro a Sofia. Bigozzi in vetta al mondo con la Nazionale Under 17

C’è anche un pezzetto di Bologna nell’Italia Under 17 che ha vinto i mondiali di pallavolo a Sofia. Nella squadra allenata da coach Luca Leoni, il ruolo di centrale era occupato da Martino Bigozzi della Pallavolo Hokkaido Bologna team che, nella stagione 2024/2025, giocherà la serie B. Martino è un giovanissimo talento, nato a gennaio 2008 e maturato proprio nelle file della squadra felsinea con cui ha fatto tutta la trafila nel vivaio, tanto che nei mesi scorsi era stato convocato anche per il Trofeo dei Territori 2024 dove insieme a lui c’erano altri 9 compagni. Nel weekend la nazionale ha centrato uno strepitoso obiettivo: gli azzurri hanno fatto un cammino incredibile, da palpitazioni la finale con l’Argentina. Sul 2-0 per i sudamericani sembrava tutto svanito, poi è cominciata la rimonta, con due set al cardiopalma: 25-22 e 33-31. Poi non c’è stata storia al tie break con l’Italia che si è imposta 15-9. Una rimonta incredibile quella fatta da un gruppo di ragazzi capaci di salire sul tetto del mondo, che non si sono dati per vinti e sono riusciti ad arrivare sotto lo striscione del traguardo con le mani alzate. Nel 3-2 finale il bolognese Bigozzi ha messo il suo timbro segnando ben 6 punti, un buon bottino per un ragazzo che può giocare sia da opposto che da centrale. La Pallavolo Bologna ha celebrato il suo pallavolista con un post sui profili social, questo il messaggio: "Martino Bigozzi sul tetto del mondo. Ieri sera Martino, che quest’anno sarà parte del sestetto della prima squadra di Pallavolo Bologna, si è aggiudicato il titolo mondiale a Sofia insieme alla Nazionale Italiana vincendo anche il premio come miglior centrale del torneo. Complimenti a Martino e a tutti i ragazzi della Nazionale U17".

Una soddisfazione immensa per il club, ma soprattutto per il giocatore che si è preso pure il titolo di MVP nel suo ruolo entrando nel miglior sestetto della manifestazione. La Pallavolo Hokkaido Bologna parteciperà al campionato di serie B, i felsinei sono inseriti nel girone C insieme a Scanzorosciate, Grassobbio, Radici Brescia, Astori, Cremonese, Crema, Asola Cremedella, Caselle, Veneto Bennacus, Mirandola, Villa D’Oro, Modena, Carpi e Canottieri Ongina. Nel gruppo allenato da Francesco Guarnieri giocherà anche Bigozzi: "Sono entusiasta – le parole di Martino il giorno della promozione in prima squadra – e non vedo l’ora di cominciare questa stagione. Mi aspetto di crescere molto come giocatore, ma anche di riuscire a formare una squadra unita che migliori molto durante tutta la stagione. Il livello del campionato di Serie B è sicuramente alto e sfidante per me, però credo che questo rappresenti un ulteriore stimolo per la mia crescita durante l’anno". Da campione del mondo sarà tutto più facile.

Antonio Montefusco