Tris di vincite nel Ravennate

La dea bendata si è ricordata della Romagna, dove decisamente non la si vedeva da un po’. E la sera del 6 gennaio, accanto alla maxi vincita da 1 milione di euro a Montescudo Monte Colombo, nel Riminese, ha baciato tre volte il territorio ravennate, tra i più colpiti dall’alluvione dello scorso maggio. Si tratta di tre biglietti da 20mila euro: una cifra che non stravolge la vita, ma che certo è un grande aiuto per coloro che stringono tra le mani i ticket vincenti. A venderli tre punti vendita di Faenza, Alfonsine e Russi.

A Faenza il biglietto è stato acquistato in stazione. Chissà chi è il fortunato: forse un viaggiatore di passaggio o forse qualcuno che, a mezzo chilometro di distanza, ha perso tutto o quasi nell’alluvione. Ad Alfonsine è probabile che il vincitore sia del posto, considerato che il biglietto è stato venduto all’Essenziale caffè, bar in piazza della Resistenza: "Chissà chi è – racconta la titolare, Jovanka Rivola –. Per ora non si è presentato nessuno". L’ultimo biglietto, quello di Russi, è stato venduto in un autogrill lungo l’A14dir, il Sarni est. "Faceva parte della serie C, tra le prime che ci è arrivata: deve averlo acquistato qui tra settembre e ottobre – racconta il titolare, Raffaele Taviani –. Quest’anno ne abbiamo venduti molti".