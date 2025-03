"Triulzi deve presentarsi in Regione"

La quiete prima della tempesta. Dopo la bufera che ha investito la Gaggio Tech nelle scorse 48 ore, la giornata di oggi costituisce la preparazione a un’altra tormenta: il determinante incontro di domani alle 16.30 tra Regione, sindacati e dirigenti dell’ex Saga Coffee. In attesa di capire se alla riunione in via Aldo Moro sarà presente anche il socio di maggioranza che ha messo in liquidazione l’azienda, Alessandro Triulzi, è certa la presenza al banco del segretario Fim-Cisl dell’Area metropolitana Massimo Mazzeo: "Domani si deciderà tanto del futuro di quest’azienda – sottolinea –. Come arriviamo a questo incontro? Spiazzati". Mazzeo fa notare che, nel 2022, l’accordo è stato firmato in una data particolare: il 24 febbraio, il giorno dell’invasione russa in Ucraina: "Da quell’istante sono cambiate molte cose per tutti e diverse sono le complessità che paghiamo ancora oggi", afferma.

Rispetto a tre anni fa è cambiato il mondo. Tuttavia "in questo caso è l’atto di un singolo soggetto ad aver dato il via alla vertenza – argomenta Mazzeo –. Adesso si apre una fase in cui chiediamo un forte appoggio istituzionale e la collaborazione di Raffaello Melocchi, il socio di minoranza". I lavoratori sono ancora frastornati, però "ho notato grande dignità nei loro occhi. Mi auguro che si possa trovare al più presto un altro acquirente per sostituire Triulzi", chiude il segretario bolognese di Fim-Cisl. Preoccupazione e rabbia. "Lunedì prossimo, durante l’assemblea coi lavoratori, decideremo quali provvedimenti adottare in risposta a questa operazione di puro sciacallaggio", annuncia Simone Selmi, segretario Fiom-Cgil Bologna.

Ora è "il momento della valutazione, domani è un giorno molto importante. Triulzi? Ci metta la faccia e si presenti in Regione", chiude. Al fianco di lavoratrici e lavoratori della Gaggio Tech anche Federica Mazzoni, segretaria Pd Bologna. "Positiva la convocazione urgente di un tavolo in Regione nella giornata di domani – dice –. Triulzi deve rendere conto delle sue azioni. Va trovata una soluzione dignitosa per chi ha già dovuto condurre, con grande coraggio, una dura battaglia per mantenere il proprio posto di lavoro", ribadisce Mazzoni.

Giovanni Di Caprio