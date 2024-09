’Trofeo Romano Fogli’, triangolare con gli Under 15

Nel settembre di tre anni fa si spegneva, all’età di 83 anni, Romano Fogli. Romanino non solo è stato una delle colonne del Bologna scudettato del 64’, a cui regalò una bella fetta di tricolore segnando su punizione il primo dei due gol con cui i rossoblù di Bernardini schiantarono l’Inter nello spareggio del 7 giugno all’Olimpico (punizione di Fogli e gol di Nielsen è l’immortale filastrocca della gloria). Fogli ha incarnato, e tuttora incarna nella memoria dei bolognesi, l’archetipo della persona perbene, umile e generosa, un campione e insieme un gentiluomo, attaccato alle Due Torri non meno che alla sua Santa Maria a Monte, il comune del Pisano che gli ha dato i natali e a cui è rimasto legato fino all’ultimo, guidando i ragazzi della locale scuola calcio prima che la malattia lo costringesse ad abbandonare l’amato rettangolo verde. In questo weekend Santa Maria a Monte ne celebrerà la memoria con la seconda edizione del ‘Trofeo Romano Fogli’, un quadrangolare per Under 15 in cui, sabato e domenica, si sfideranno Bologna, Empoli, Atalanta e Torino. "A mio padre sarebbe piaciuta tanto l’idea di un torneo di calcio giovanile che potesse far rivivere il suo ricordo", dice oggi il figlio Mirko, 62 anni appena compiuti e un gettone in serie A con la maglia del Bologna, stagione 1979-80.

Mirko, da due anni, è l’infaticabile organizzatore dell’evento che celebra la memoria del padre e che, quest’anno, grazie al lavoro della Consulting Sport Italia di Rossano Dolfi, si fa ancora più ricco affiancando alla parte agonistica un doppio premio e una cena di beneficienza aperta agli amici di Romano. Tra i premiati della sezione ‘Giornalismo sport e cultura’ figurano l’ex medico dell’Italia campione del mondo del 2006 Enrico Castellacci. Ma ancora più ricca è la lista dei premiati della sezione ‘Classe e lealtà mondiali’: dal ministro dello Sport Andrea Abodi, al presidente della Lega Pro Matteo Marani (che farà un racconto del Bologna del ‘64, con tanto di targa consegnata dalla famiglia Fogli al club rossoblù), dal responsabile dell’area tecnica del Bologna Giovanni Sartori al diesse del Frosinone Guido Angelozzi, passando per Eraldo Pecci, Giovanni Galli e Massimiliano Allegri. Tanti big che si daranno convegno a Santa Maria a Monte nella serata di lunedì 9, preludio della cena di beneficienza ‘Gli amici di Romano’. "La cosa più bella – racconta Mirko – è toccare con mano quanti bei ricordi, sotto l’aspetto morale e umano, abbia lasciato mio padre nei tanti che hanno avuto la fortuna di conoscerlo o di lavorare con lui". E’ anche il pensiero della vedova del campione rossoblù, Cecilia, che a 86 anni tiene vivo il ricordo di un marito esemplare, oltre che di un calciatore che sessant’anni fa regalò un sogno ai bolognesi.

Massimo Vitali