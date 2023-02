Bologna, lanciano tronco d’albero per le scale della stazione dei treni: 5 giovani denunciati

Carabinieri (foto Germogli)

Budrio (Bologna), 7 febbraio 2023 - Hanno lanciato un tronco d'albero per le scale del sottopassaggio della stazione ferroviaria di Budrio, rischiando seriamente di ferire qualcuno. Per questo motivo, tre diciottenni e due sedicenni sono stati denunciati dai carabinieri alla Procura della Repubblica di Bologna (ordinaria e per i minorenni) per danneggiamento in concorso.

L'episodio è avvenuto il pomeriggio del 30 ottobre dello scorso anno, quando quattro ragazzi e una ragazza hanno fatto rotolare un tronco d’albero per le scale del sottopassaggio della stazione ferroviaria di Budrio, fortunatamente, senza provocare feriti. Il tronco però ha danneggiato alcuni gradini a causa del forte impatto. I carabinieri sono riusciti a identificare gli autori del gesto attraverso le analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della stazione. Per i cinque è scattata la denuncia.